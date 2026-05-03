La Mostra della Mela di Pantianicco si promuove in Austria: premiate 2 aziende friulane

La Mostra della Mela di Pantianicco guarda oltre confine e rafforza il legame con l’Austria. Una delegazione della Pro Loco di Pantianicco è infatti volata in Carinzia per promuovere la 55ª edizione della storica rassegna dedicata alla Mela Fvg e il 21° Concorso Internazionale Succo, Sidro e Aceto di mele, portando il nome del Friuli Venezia Giulia a Sant Paul im Lavanttal, sede del prestigioso concorso Alpe Adria dedicato ai trasformati della mela.

Rafforzato il gemellaggio tra Pantianicco e Sant Paul im Lavanttal

L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per consolidare il gemellaggio tra Pantianicco e la cittadina austriaca attraverso la collaborazione con Mostbarkeiten, realtà organizzatrice del concorso internazionale. Alla trasferta hanno partecipato i rappresentanti della Pro Loco insieme ad alcuni membri della commissione del concorso internazionale promosso dalla stessa associazione friulana con APAS – Associazione Pommelier e Assaggiatori di Sidro.



A rendere ancora più importante la giornata sono stati i riconoscimenti ottenuti da due aziende del Friuli Venezia Giulia al Concorso Alpe Adria. Il Ranch di Pantianicco, ha conquistato la medaglia d’argento per il suo succo di mela, mentre La Tiepola di Maniago si è aggiudicata la medaglia di bronzo, confermando la qualità dei prodotti regionali anche in ambito internazionale.

Consegnati 133 campioni per il concorso di Pantianicco

Durante l’incontro sono stati inoltre consegnati alla Mostbarkeiten ben 133 campioni tra succhi, sidri e aceti di mele iscritti all’edizione 2026 del Concorso internazionale di Pantianicco. I prodotti saranno ora sottoposti alle analisi chimico-fisiche necessarie per la valutazione ufficiale.

“Ringraziamo la Mostbarkeiten per la splendida e rinnovata collaborazione e i produttori dei trasformati della mela – ha sottolineato Greta Cisilino, presidente della Pro Loco di Pantianicco – per aver aderito numerosi al nostro concorso. Un segnale per noi significativo e importante per continuare a promuovere il prodotto Mela FVG e i suoi derivati con l’impegno e la passione di sempre”.

In autunno la 55ª Mostra regionale della Mela

La 55ª Mostra regionale della Mela di Pantianicco si terrà dal 25 settembre al 4 ottobre e proporrà un ricco calendario di appuntamenti tra concorsi, incontri, convegni, eventi sportivi e iniziative per famiglie. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti del territorio e le immancabili “Pomelle”, le tradizionali frittelle di mela simbolo della manifestazione.