Ripartono i corsi dei sommelier AIS: alla scoperta dei segreti del vino

In Friuli tornano i corsi dell’Associazione Italiana Sommelier.

Da settembre ripartono in tutto il Friuli Venezia Giulia i corsi formativi di Sommelier di Primo Livello organizzati dall’Associazione Italiana Sommelier ETS, dedicati a chi vuole conoscere più da vicino il mondo del vino e imparare a degustarlo con maggiore consapevolezza.



I percorsi proposti dall’AIS sono rivolti sia a chi desidera avvicinarsi al settore per interesse personale sia a chi vuole acquisire competenze più strutturate e professionali. Durante le lezioni verranno affrontati diversi aspetti della cultura del vino, dalla sua storia alle tecniche di degustazione, passando per la conoscenza dei territori, delle produzioni vitivinicole e degli abbinamenti tra vino e cibo.

Dalla degustazione alla conoscenza dei territori

I corsi AIS, riconosciuti e strutturati a livello nazionale, prevedono l’accompagnamento dei partecipanti da parte di professionisti qualificati, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per riconoscere caratteristiche, qualità e peculiarità dei diversi vini.



Il percorso di Primo Livello rappresenta il primo passo della formazione da sommelier e permette di entrare progressivamente nel linguaggio e nelle tecniche della degustazione, approfondendo anche il lavoro svolto in vigna e in cantina. Accanto ai corsi più articolati, l’associazione propone inoltre percorsi di Avvicinamento al Vino e di Avvicinamento alla Birra, pensati per chi preferisce un approccio più semplice e immediato, con un numero inferiore di lezioni.

Come iscriversi ai corsi AIS

Le informazioni sui corsi in partenza, sulle sedi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di AIS Friuli Venezia Giulia, www.aisfvg.it. È inoltre possibile rivolgersi all’associazione scrivendo all’indirizzo [email protected].