Cisterna di fenolo ribaltata sull’A4, scatta la chiusura anche verso Venezia: tratto bloccato in entrambe le direzioni

Si complica la situazione sull’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro dopo l’incidente avvenuto questa mattina che ha coinvolto una cisterna contenente fenolo. Intorno alle 12 è stata infatti disposta la chiusura dell’autostrada anche in direzione Venezia, dopo quella già attivata verso Trieste.



La decisione è stata presa per consentire in sicurezza le delicate operazioni di trasbordo della sostanza tossica e corrosiva contenuta nella cisterna rovesciata e, successivamente, il raddrizzamento del mezzo.

Uscita obbligatoria a Portogruaro verso Venezia

Per chi viaggia in direzione Venezia, il personale di Autostrade Alto Adriatico ha attivato l’uscita obbligatoria automatica a Portogruaro. I veicoli vengono quindi reindirizzati lungo il bypass A28-A27, attraverso il quale possono proseguire verso Venezia. Resta contemporaneamente chiuso il tratto in direzione Trieste, già interessato dal provvedimento adottato dopo l’incidente.



Sul posto è arrivato un mezzo speciale nel quale verrà trasferito il fenolo. Soltanto una volta completato il trasbordo sarà possibile procedere alle operazioni necessarie per raddrizzare e successivamente rimuovere la cisterna. Secondo la ricostruzione ancora al vaglio della Polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe prima urtato la barriera laterale e successivamente quella centrale, prima di rovesciarsi su un fianco.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e la chiusura in entrambe le direzioni sta inevitabilmente provocando ripercussioni sulla circolazione lungo uno dei principali assi autostradali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.