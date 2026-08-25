Cisterna con fenolo si rovescia sulla A4, chiuso il tratto verso Trieste

Una cisterna che trasportava fenolo si è rovesciata questa mattina, martedì 25 agosto, sulla A4 Venezia-Trieste, facendo scattare la chiusura del tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha reso necessario bloccare la circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30 al chilometro 447. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto, la cisterna ha urtato la barriera spartitraffico centrale e si è poi rovesciata su un fianco lungo la corsia di marcia.

A4 chiusa verso Trieste

Al momento dello schianto non si registravano particolari problemi alla circolazione. Dopo l’incidente, però, è stato necessario chiudere il tratto autostradale per permettere ai soccorritori e agli operatori di intervenire sul mezzo e verificare le condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. È stata disposta l’uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi viaggia in direzione Trieste. Chiuso anche l’ingresso al casello di San Stino nella stessa direzione.

Per evitare il tratto interessato dalla chiusura, viene consigliato il percorso alternativo previsto dal protocollo condiviso con le altre concessionarie autostradali: il bypass A27/A28 per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Udine e Trieste.