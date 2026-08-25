Un insolito via vai di persone in un tratto di spiaggia libera ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e fatto scattare l’intervento dei carabinieri a Lignano Sabbiadoro. Al termine del controllo, i militari hanno trovato nel borsello di un giovane un panetto di circa 82 grammi di hashish.

L’episodio è avvenuto domenica 23 agosto sul lungomare Trieste. Le segnalazioni arrivate alla Stazione dei carabinieri di Lignano riferivano di movimenti sospetti tra la spiaggia libera, i locali pubblici e gli stabilimenti balneari, riconducibili secondo i cittadini a una possibile attività di spaccio.

Il controllo in spiaggia

I militari hanno seguito i possibili percorsi paralleli alla riva e hanno individuato un giovane di origine nordafricana che si muoveva in modo ritenuto sospetto sulla spiaggia.

Il ragazzo è stato fermato e sottoposto a una perquisizione sul posto. All’interno del suo borsello i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish del peso di circa 82 grammi, che è stato sequestrato.

Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Udine con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stato proposto per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.