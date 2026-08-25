Via vai sospetto sulla spiaggia: nel borsello aveva 82 grammi di hashish, denunciato

25 Agosto 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Un insolito via vai di persone in un tratto di spiaggia libera ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e fatto scattare l’intervento dei carabinieri a Lignano Sabbiadoro. Al termine del controllo, i militari hanno trovato nel borsello di un giovane un panetto di circa 82 grammi di hashish.

L’episodio è avvenuto domenica 23 agosto sul lungomare Trieste. Le segnalazioni arrivate alla Stazione dei carabinieri di Lignano riferivano di movimenti sospetti tra la spiaggia libera, i locali pubblici e gli stabilimenti balneari, riconducibili secondo i cittadini a una possibile attività di spaccio.

Il controllo in spiaggia

I militari hanno seguito i possibili percorsi paralleli alla riva e hanno individuato un giovane di origine nordafricana che si muoveva in modo ritenuto sospetto sulla spiaggia.

Il ragazzo è stato fermato e sottoposto a una perquisizione sul posto. All’interno del suo borsello i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish del peso di circa 82 grammi, che è stato sequestrato.

Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Udine con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stato proposto per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

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