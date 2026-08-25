Dalla plastica della spiaggia a sdraio e ombrelloni: a Lignano i rifiuti diventano arredi

E se i rifiuti lasciati dall’estate potessero tornare sulla spiaggia, trasformati in qualcosa di nuovo? È la sfida di Coastal Design, il progetto che a Lignano Riviera porta una nuova idea di sostenibilità: recuperare la plastica raccolta lungo la costa e trasformarla in arredi e oggetti di design per il mondo balneare.

Il risultato sarà presentato sabato 30 agosto, dalle 18, alle foci del Tagliamento, al Bar Sunriver, nei pressi del passo barca X-River, in via Punta Tagliamento. L’appuntamento è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Dalla plastica della spiaggia a sdraio e ombrelloni

Sacchetti per la cottura sottovuoto, polistirolo, plastiche dure e reti da pesca sono alcuni dei materiali recuperati lungo la riviera friulana e diventati la materia prima del progetto. A trasformarli sono state quattro giovani artiste under 35, Carlotta Casalone, Maria Paola Fogliato, Michela Longone e Anna Martinatti, selezionate attraverso una open call nazionale promossa dall’associazione Menti Libere.

Il risultato è una collezione che prende alcuni degli oggetti più iconici della villeggiatura al mare – sdraio, lettini, ombrelloni e accessori – e li ripensa attraverso il riuso creativo. L’idea è ribaltare il destino della plastica: ciò che normalmente finisce tra i rifiuti diventa una materia prima con cui immaginare un altro modo di vivere la spiaggia.

Un percorso iniziato con la raccolta dei materiali

Coastal Design arriva al suo momento conclusivo dopo mesi di attività lungo la costa friulana. Il progetto ha previsto la raccolta dei materiali, un percorso di formazione dedicato al riuso creativo e la collaborazione con imprese artigianali e commerciali del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Menti Libere, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di Legambiente Fvg, Consorzio SpiaggiaViva, Circolo Cas’Aupa, Le(Serre e Accademia Tiepolo Udine. Al centro c’è l’upcycling, cioè la trasformazione di materiali destinati a essere scartati in nuovi oggetti di valore e con una funzione diversa.

A Lignano la presentazione della collezione

Sabato 30 agosto sarà quindi il momento del release party, durante il quale la collezione verrà svelata per la prima volta al pubblico. Sarà anche un ritorno simbolico al territorio: gli stessi materiali raccolti lungo la costa torneranno infatti alla riviera sotto forma di arredi, raccontando una possibile relazione diversa tra turismo, consumo e ambiente.

Durante la serata saranno organizzati anche workshop aperti al pubblico sul riuso creativo della plastica, per mostrare concretamente come gli scarti quotidiani possano avere una seconda vita.

La serata proseguirà poi con la musica. In riva al Tagliamento, al Bar Sunriver, il collettivo Modular proporrà un dj set con Brucaliff, The Very Selecta e Gino Grasso.

Un finale che unirà musica, convivialità e il messaggio ambientale del progetto, nato con l’obiettivo di dimostrare come i rifiuti prodotti oggi possano diventare le risorse creative di domani. L’appuntamento è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.