Rivalutazione dei vitalizi: “Privilegio inaccettabile. E per stipendi e pensioni?”

Polemica sulla rivalutazione dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali.

I vitalizi degli ex consiglieri regionali (o eredi aventi diritto) crescono dell’8,1 per cento, una notizia che scatena polemica proprio mentre l’inflazione si mangia gli stipendi degli italiani. Se da un lato è la stessa politica a provare a metterci un freno (la consigliera del M5S, Maria Rosaria Capozzi propone di mettere un tetto alla rivalutazione), dall’altro sono i sindacati a farsi sentire, sottolineando come, in un periodo così difficile per milioni di italiani “la politica ha il dovere prima di tutto etico di negarsi qualsiasi privilegio”.

“In queste settimane è in pieno svolgimento la mobilitazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in difesa dei redditi dei lavoratori e dei pensionati, falcidiati da un’inflazione che viaggia a doppia cifra, dal mancato rinnovo dei contratti, che penalizza milioni di lavoratori dipendenti, dalla precarietà e dal lavoro povero. E anche, nel caso dei pensionati, da un meccanismo di rivalutazione degli assegni che consente un recupero solo parziale dell’inflazione – commenta il segretario regionale Cgil, Villiam Pezzetta -. È soprattutto in fasi e contesti come questi che l’esistenza di disparità e privilegi crea malcontento, rabbia e alimenta la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, quando quelle disparità e quei privilegi sono dovuti a scelte di chi è eletto per amministrarci e governarci. È sicuramente questo il caso della norma che consente la piena rivalutazione all’inflazione dei vitalizi degli ex consiglieri e assessori regionali”.

“Non entriamo nel merito della legittimità di questo trattamento previdenziale integrativo rispetto alle pensioni da lavoro di chi siede in Consiglio o nella Giunta: è un tema a lungo dibattuto e la Cgil ha sollecitato a più riprese l’adozione di un meccanismo di calcolo rigorosamente contributivo dei vitalizi. Soluzione, questa, alla quale ci si è avvicinati con la legge del 2019 – continua il sindacalista -. Quello che fa specie, però, è che quella norma consenta una piena rivalutazione dei vitalizi all’inflazione, cosa che nemmeno il più generoso dei meccanismi perequativi ha mai previsto per le pensioni da lavoro, rivalutate con un meccanismo che attualmente prevede l’applicazione piena del tasso d’inflazione solo per gli assegni fino a 2.100 euro lordi”.

Come funziona la rivalutazione delle pensioni.

“Premesso che quel tasso quest’anno corrisponde al 7,3%, e non all’8,1% applicato per i vitalizi, la rivalutazione scende progressivamente a seconda del reddito – spiega Pezzetta -: chi percepisce più di 2.100 euro lordi, ad esempio, si è visto rivalutare la pensione solo del 6,2%, chi supera i 2.600 euro del 3,9%, fino ad arrivare a una rivalutazione del 2,3% per gli assegni superiori ai 5.250 euro lordi mensili. Fascia, questa, nella quale ricadono molti vitalizi regionali, rivalutati quest’anno con percentuali dell’8,1%. Una disparità inaccettabile e che va cancellata, seguendo senza se e senza ma l’esempio di altre regioni o limitandosi ad applicare alla perequazione dei vitalizi il medesimo meccanismo adottato per la rivalutazione delle pensioni Inps. Si tratta semplicemente di applicare ai vitalizi lo stesso trattamento riservato alle altre pensioni“.