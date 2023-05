Arrestato a Latisana un 30enne.

Il 18 maggio 2023 i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana hanno arrestato un 30enne, italiano residente nel Lazio, ritenuto responsabile di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio.

Il giovane, fermato dall’equipaggio a Latisana per aver circolato con la propria auto tenendo una guida molto pericolosa, al momento della contestazione delle conseguenti violazioni al Codice della Strada è fuggito precipitosamente con lo stesso veicolo, costringendo i Carabinieri a un inseguimento, durante il quale l’autovettura di servizio è stata volontariamente urtata.

L’uomo è stato bloccato dopo una colluttazione nel corso della quale i due militari intervenuti hanno riportato lievi lesioni. Al 30enne sono stati contestati, inoltre, il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per lo stato di ebbrezza e per l’uso di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza per la direttissima in esito della quale l’arresto è stato convalidato.