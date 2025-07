Incendio sul tetto a Casarsa, in fiamme i pannelli fotovoltaici

L’incendio ha coinvolto i pannelli fotovoltaici sul tetto a Casarsa della Delizia.

Incendio sul tetto di un condominio nel primo pomeriggio di oggi a Casarsa della Delizia. Sul posto, poco prima delle 13, è intervenuta la la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata da un’ulteriore partenza e l’autoscala giunte dalla sede centrale del comando di Pordenone.



I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto il tetto dove hanno trovato dei pannelli fotovoltaici in fiamme prontamente spente con l’utilizzo di alcuni estintori. Spento il fuoco, i Vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l’impianto fotovoltaico e hanno verificato il tetto sottostante i pannelli incendiati constatando l’assenza di focolai e danni al tetto. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.