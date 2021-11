L’allerta anche in Fvg per la variante sudafricana del Covid.

Sale l’allarme in Europa per la cosiddetta “variante sudafricana” del Covid-19. Ribattezzata Omicron, sarebbe più resistente al vaccino che, dunque, si presenterebbe meno efficace. Tanto è bastato per far scattale l’allerta.

Uno dei primi casi su scala europea è stato individuato in Belgio. E così, l’Italia ha fermato gli arrivi per chi è stato negli scorsi 14 giorni in alcuni Paesi, dalla Sudafrica al Malawi, dallo Zimbamwe al Mozambico, fino a Lesotho, Botswana, Namibia e Swatini. Lo ha sancito un’apposita ordinanza firmata dal ministro alla Salute, Roberto Speranza.

Vista la sua “coriaceità”, anche in Friuli Venezia Giulia è salito il grado di allerta e si monitora la diffusione di questa variante del Covid.

