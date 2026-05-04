Carburanti, in 3 mesi rilasciate 30mila tessere: ora si punta allo sconto h24

Il bilancio dei primi novanta giorni della gestione regionale per il sistema di agevolazioni sui carburanti segna un netto incremento rispetto al passato: con il passaggio della gestione dalle Camere di commercio alla Regione, in soli tre mesi sono arrivate oltre 30mila richieste, superando il volume di un intero anno del precedente sistema.

“In tre mesi abbiamo ricevuto oltre 30mila richieste per il nuovo sistema di sconto carburanti, un dato superiore a quello gestito in un anno dalle Camere di commercio: un successo senza precedenti che conferma la bontà della scelta di internalizzare e digitalizzare il servizio“, ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro durante la conferenza stampa convocata a Trieste.

Numeri e risparmi per i cittadini

Dal 1° febbraio a oggi, il sistema ha elaborato una media di circa 382 pratiche al giorno. L’assessore ha attribuito questo “boom” alla gratuità della tessera (che prima costava 20 euro) e alla possibilità di attivazione autonoma tramite sito o app e all’elevato livello di convenienza dello sconto. In tre mesi si è registrata una crescita del 34,6% delle tessere digitali attive, oggi quasi 370mila, e un aumento del 41,9% dei download dell’app QRfvg, che ha superato quota 209mila.

“Il nostro obiettivo – ha rimarcato Scoccimarro – è contrastare il turismo del pieno, ridurre l’inquinamento e sostenere i distributori locali, generando un circolo virtuoso che consente anche un risparmio per i cittadini”. I numeri confermano l’impatto: oltre la metà delle entrate, stimate tra i 120 e i 130 milioni di euro, viene restituita sotto forma di sconti, con un risparmio medio di 104 euro per cittadino.

“Grazie all’intervento sulle accise del Governo Meloni il prezzo della benzina in Friuli Venezia Giulia non teme confronti – ha aggiunto Scoccimarro –. Anche sul diesel riusciamo a essere concorrenziali: con lo sconto regionale arriviamo a un abbattimento per le auto ibride fino a 39 centesimi al litro sulla benzina e 30 centesimi sul diesel”.

Sicurezza e rifornimenti senza sosta

Un punto centrale del futuro del servizio riguarda la flessibilità oraria. L’obiettivo della Regione è infatti quello di abbattere i limiti temporali per l’accesso alle agevolazioni. “Puntiamo a estendere progressivamente l’utilizzo del sistema anche ai distributori automatici, per consentire rifornimenti con sconto 24 ore su 24, compresi i fine settimana“, ha spiegato l’assessore, definendolo un traguardo impegnativo ma prioritario.

Sul fronte della sicurezza, Scoccimarro ha rassicurato sulla protezione dei dati: il QR Code è considerato un identificativo digitale a tutti gli effetti, distribuito solo tramite canali certificati come Pec o raccomandata per garantire la massima privacy degli utenti.