Carburanti, sconti confermati. Tessera fisica/digitale fino a fine anno

Confermato lo sconto carburanti in Fvg.

Lo sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia resta un pilastro delle politiche regionali. A confermarlo è l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ha inviato una lettera alla Figisc (Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti) per ribadire la volontà della Giunta Fedriga di mantenere e rafforzare il sistema di agevolazione.

“La misura non è mai stata messa in discussione – ha spiegato Scoccimarro – anche in virtù della conferma europea sulla liceità della nostra normativa. Sono evidenti, infatti, i benefici riscontrati sul territorio regionale, in particolare nelle zone di confine, dovuti al prezzo più basso alla pompa, in taluni casi inferiore di 10 centesimi al litro rispetto la concorrenza estera”.

Il sostegno allo sconto carburanti regionale è confermato anche sotto il profilo finanziario: nel bilancio triennale 2025-2027 la Regione ha stanziato 55 milioni di euro all’anno per sostenere il sistema. Una misura che – ricorda Scoccimarro – non solo limita l’inquinamento prodotto dal cosiddetto “turismo del pieno”, ma garantisce alle casse regionali oltre 120 milioni di euro di entrate fiscali.

“I dati – aggiunge l’assessore – ci danno ragione con aumenti percentuali di erogato soprattutto nelle aree prima ‘sofferenti’ vicine alla Slovenia e all’Austria che oggi, con l’introduzione dell’Area 0, beneficiano di un ulteriore sconto al litro, oltre alla conferma dei 5 centesimi per le vetture ibride in netta crescita sul parco auto circolante”.

Sul fronte tecnologico, prosegue l’espansione della tessera digitale, introdotta nel 2023: sempre più utenti scelgono l’uso del QR code, e quasi tutti i distributori del FVG sono oggi attrezzati. “Garantiremo il sistema ibrido (tessera fisica e digitale) almeno fino al 31 dicembre 2025 – ha assicurato Scoccimarro – valutando anche nuove tecnologie per facilitare il lavoro dei gestori e migliorare il servizio per i cittadini”.