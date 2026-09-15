Malore improvviso mentre è al lavoro, muore operaio di 64 anni

Un malore improvviso sul luogo di lavoro, in centro a Pordenone, ha causato la morte di un operaio di 64 anni.

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 15 febbraio, a Pordenone: secondo una prima ricostruzione un operaio di 64 anni, che abitava in provincia di Treviso, è morto dopo essere stato colpito da malore mentre si trovava al lavoro, in un cantiere in centro a Pordenone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il 64enne, apparso subito in gravissime condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pordenone, dove però è morto poco dopo. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Presenti, per verificare quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità, anche i carabinieri e personale Spisal.