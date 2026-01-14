Scuole aperte per studenti e famiglie: l’offerta formativa dello Ial Fvg

Scuola aperta nelle sedi dello Ial Fvg: ecco dove e quando.

Nel mese di gennaio IAL FVG apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa proposta nei diversi territori.

Sabato 17 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile visitare le sedi di Udine (via del Vascello 1), Pordenone (viale Grigoletti 3), Gorizia (via Nizza 36) e Gemona del Friuli (via Bariglaria 144).



La sede di Aviano (via Montecavallo 20) sarà aperta il 17 e il 31 gennaio, con lo stesso orario. A Trieste, nella sede di via Pondares 5, gli incontri sono previsti giovedì 15 gennaio dalle 14 alle 17 e sabato 17 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. La sede di Latisana (via Tisanella) accoglie invece studenti e famiglie su appuntamento, per garantire un orientamento personalizzato.

Alla scoperta dei percorsi e dell’offerta formativa.

Durante le giornate di Scuola Aperta sarà possibile approfondire sia i nuovi percorsi quadriennali Valditara, che consentono il conseguimento del diploma tecnico-professionale, sia i percorsi triennali che consentono di ottenere una qualifica riconosciuta a livello europeo, ma anche di proseguire con il 4° anno e conseguire il diploma.

I nuovi percorsi quadriennali, modellati secondo la riforma Valditara, consentono di acquisire un diploma professionale riconosciuto e spendibile nel mondo del lavoro, proseguire direttamente la specializzazione con un ITS, oppure accedere all’esame di maturità, completando il percorso di studi con una solida base teorica e pratica.



I percorsi Valditara attivi nelle sedi IAL FVG comprendono il tecnico della ricettività alberghiera ad Aviano; il tecnico riparatore di veicoli e assistenza tecnica a Gemona del Friuli; il tecnico della modellazione e fabbricazione digitale e il nuovo tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali a Gorizia; a Pordenone il tecnico della modellazione e fabbricazione digitale, il tecnico programmatore di sistemi digitali interattivi, il tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali e il tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale; a Trieste il tecnico dei processi chimici e ambientali; a Udine il tecnico della modellazione e fabbricazione digitale e il tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale. A Latisana è inoltre attivo il percorso per addetto ai servizi di accoglienza e promozione turistica, articolato in tre anni più un quarto anno Valditara.

Accanto a questi indirizzi, l’offerta formativa di IAL FVG comprende anche percorsi non Valditara, orientati al conseguimento della qualifica professionale nei settori della ristorazione e dei servizi alla persona. Tra questi figurano i corsi per cuoco, pasticciere e cameriere di sala e bar, attivi nelle sedi di Aviano, Trieste e Udine, oltre ai percorsi per estetista e acconciatore, presenti in diverse sedi del territorio regionale.

Formazione concreta e per prepararsi al mondo del lavoro.

“I nostri percorsi – afferma il direttore Gabriele De Simone – offrono ai ragazzi un’esperienza formativa concreta, integrando teoria, laboratori e l’azienda. I percorsi quadriennali Valditara rafforzano il legame con il territorio e preparano a competenze reali richieste dal mondo del lavoro”.

Le giornate di Scuola Aperta di IAL FVG rappresentano un’occasione importante per conoscere ambienti, laboratori e prospettive occupazionali, aiutando i giovani a compiere una scelta consapevole per il proprio futuro formativo e professionale. Per iscriversi è necessario recarsi nelle sedi Ial o accedere al sito www.ialweb.it.