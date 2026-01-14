Casa, lo spettacolo della rassegna Fila a Teatro fa tappa a Zoppola

Pensare e fare teatro per l’infanzia e per le giovani generazioni è una sfida sul piano del linguaggio e della relazione, ma è soprattutto un investimento proiettato al futuro e sul quale anche Molino Rosenkranz ha sempre creduto. E lo ribadisce inserendo nella rassegna Fila a Teatro 2026, rivolta a ragazzi e famiglie, anche tre appuntamenti espressamente dedicati alla primissima infanzia. II primo è in programma sabato 17 gennaio, alle ore 16.30, al Centro Pasquini di Zoppola, dal titolo “CASA” e già il nome, nella sua grande e potente semplicità, suggerisce emozione e coinvolgimento, intimità e accoglienza.

Lo spettacolo.

La casa è un tetto dove ripararsi, un posto dove mangiare, fare il bagno, dormire, dove condividere esperienze, un luogo dove io sono io. Dalla casa si parte alla scoperta di quello che c’è fuori per poi tornarci ogni volta. “CASA” racconta una storia surreale di un grande e un piccolo che si incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono. La costruzione diventa un gioco e nel gioco, piano piano, si costruisce una storia, una struttura, un tetto, una casa appunto. I ruoli dei due personaggi a volte si invertono: ci si improvvisa adulti e si ritorna bambini per emozionarsi e stupirsi tra le rigide geometrie del quotidiano.

Il minimalismo scenico sfrutta ed esalta la bravura degli attori (Michele Onori/Andrea Buzzetti, Erika Salamone/Carlotta Zini) e alla narrazione, che si costruisce costruendo la struttura della casa. Prodotto dalla compagnia La Baracca – Testoni con la regia di Bruno Cappagli, lo spettacolo ha vinto premi internazionali come l’Early Years Award.

La fascia di età consigliata è 1 – 4 anni, ma toccando temi e sentimenti universali, lo spettacolo ha una forte presa anche sugli adulti e prevede una partecipazione di massimo 60 persone. Tutto il programma della rassegna, info ingressi, prenotazioni con vivaticket e promozioni sul sito www.filaateatro.it Fila a Teatro, alla sua XI edizione, è sostenuta dalla Regione FVG, IoSonoFvg, Fondazione Friuli, dai Comuni Partner che ospitano gli spettacoli (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e da Banca 360 Credito Cooperativo FVG.