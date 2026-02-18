Lo spettacolo dei delfini nel mare del Fvg: in pochi giorni, avvistati a Grado e Miramare

I delfini nel mare di Trieste e di Grado.

Un avvistamento sempre carico di fascino e magia, quello che riguarda i delfini nei nostri mari: in pochi giorni, è accaduto sia a Trieste, nella zona dell’Area Marina protetta di Miramare, sia a Grado, dove il gruppo era composto addirittura da una trentina di esemplari.

Nel Golfo di Trieste.

Un’immersione prolungata, piccoli tuffi e una naturale confidenza con l’habitat protetto: per circa due ore, un gruppo di cinque tursiopi ha stazionato nel cuore dell’area protetta di Miramare, offrendo ai ricercatori uno spettacolo emozionante.

Gli esemplari sono apparsi particolarmente attivi, alternando esibizioni in superficie a frequenti immersioni, segno inequivocabile di un‘intensa attività di alimentazione. Le acque della Riserva, ricche di biodiversità, si confermano ancora una volta un’importante area di foraggiamento per questi cetacei. Non sono mancate le interazioni con l’imbarcazione dei ricercatori che pure hanno mantenuto le distanze di sicurezza previste dai protocolli per non interferire con il nuoto e le attività dei delfini.

La colonia di Pirano.

L’episodio di Miramare non è un caso isolato. Solo pochi giorni fa, al largo di Grado, era stata segnalata la presenza di un branco ben più numeroso, composto da circa trenta esemplari. Secondo gli esperti, questi avvistamenti sono riconducibili alla nota colonia di circa 200 tursiopi che risiede stabilmente al largo di Pirano. Dalla costa slovena, singoli individui o piccoli gruppi si spostano periodicamente verso le coste italiane, risalendo il Golfo alla ricerca di cibo per la gioia di chi ha la fortuna di avvistarli.

I primi due video, riferiti all’avvistamento a Miramare, sono stati girati da Saul Ciriaco; il secondo, a Grado, da Luca Scarantino: