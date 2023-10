Buste paga più “pesanti”, ecco la città in cui conviene lavorare in Fvg

Gli stipendi medi nelle città del Friuli Venezia Giulia.

Ormai si sa, conviene lavorare più al Nord che al Sud: le buste paga sono infatti più pesanti nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali, basti pensare che a Milano si guadagna il 90% in più, in media, che a Palermo; ma come sono gli stipendi in Friuli Venezia Giulia?

A dare una risposta a questa domanda, è un’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre basato su dati Inps relativi al 2021. In questa classifica, la nostra regione risulta quinta in Italia, con una media, nel privato, di 22.787 euro lorde; il Fvg si piazza dopo Lombardia (27mila), Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Se invece si vanno ad analizzare i singoli capoluoghi di provincia, la città in Friuli Venezia Giulia in cui più conviene lavorare sembra essere Trieste: qui, infatti, la busta paga media è pari a 24.747 euro (settima in Italia), ossia il 13,2% in più (+2.879 euro) della media italiana.

Al secondo posto c’è Pordenone che si piazza 17esima in Italia con uno stipendio lordo di 23.451 euro, sopra la media italiana di 1.583 euro (ossia il 7,2%); ultima città in Italia sopra la media nazionale (di appena 248 euro) è proprio Udine, 32esima: nel capoluogo friulano, la busta paga media è pari a 22.116 euro, l’1,1% in più. Fanalino di coda, Gorizia con i suoi 20.834 euro lordi, 39esima in Italia, con una retribuzione di 1.034 euro (-4,7%) inferiore alla media nazionale.