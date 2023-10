Un uomo di 45 anni è caduto da un tetto a Ronchi dei Legionari.

Un uomo di circa 45 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva che sorge nella zona industriale di Ronchi dei Legionari: per cause in corso di accertamento, è infatti caduto da un’altezza di circa 5 metri mentre stava eseguendo delle attività sulla copertura di un immobile.

Dopo la chiamata di aiuto giunta Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in condizioni gravi in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.