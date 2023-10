Giro d’Italia, 5 milioni per sistemare le strade della tappa in Friuli

Investimenti sulla viabilità coinvolta dal Giro d’Italia in Friuli.

La Regione investirà 5 milioni di euro sulle strade coinvolte dalla tappa in Friuli del prossimo Giro d’Italia, che nel 2024 andrà da Mortegliano, scelto anche simbolicamente dopo il disastro del maltempo, a Sappada.

“La Regione è orgogliosa di ospitare la tappa Mortegliano – Sappada del Giro d’Italia – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante -. Per garantire gli interventi necessari alla manutenzione della viabilità che sarà interessata dal percorso abbiamo stanziato 5 milioni di euro. Ora bisogna lavorare in sinergia con amministrazioni comunali, Edr e tutti i soggetti preposti per la migliore riuscita della manifestazione”.

Da qui all’evento, ci saranno diverse riunione operative che coinvolgeranno le 23 amministrazioni comunali interessate dal tracciato, gli Edr di Pordenone e Udine, Anas e Fvg Strade, per una verifica delle asfaltature e delle altre esigenze volte a garantire la sicurezza della gara.

Il presidente del comitato organizzatore, Paolo Urbani, ha illustrato la tappa che si svilupperà da Mortegliano a Sappada per 154 chilometri con 3mila metri di dislivello e comprenderà tre Gran premi della montagna e due traguardi volanti.

“La partenza da Mortegliano vuole essere anche il segno di una ripartenza del territorio colpito dalla grandinata eccezionale dello scorso luglio – ha sottolineato l’assessore -, oltre che una testimonianza di solidarietà nei confronti di chi ha subito danni enormi tra cittadini privati, aziende, strutture pubbliche”.