Atterraggio fuori programma a San Dorligo: parapendista finisce sul tetto di una casa

Un atterraggio decisamente insolito quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, nel territorio di San Dorligo della Valle: intorno alle 17.35, uno sportivo impegnato in un volo in parapendio ha dovuto fare i conti con un imprevisto tecnico che lo ha costretto a toccare terra in un punto decisamente poco convenzionale, il tetto di una casa di due piani.

Il soccorso

Ricevuta la segnalazione, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti immediatamente con una squadra operativa supportata dall’autoscala. Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato l’uomo, che si trovava in piedi sulla copertura dell’edificio. Fortunatamente, lo sportivo è apparso subito in buone condizioni: nel dialogo con i vigili ha confermato di non aver riportato alcun problema fisico o ferita, rimanendo in attesa del recupero in tutta sicurezza.

Il personale operativo ha manovrato il cestello dell’autoscala fino a raggiungere la copertura dell’edificio, permettendo all’uomo di salire a bordo e di essere riportato a terra in totale sicurezza. Una volta messo in salvo lo sportivo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una seconda manovra per recuperare la vela e l’intera attrezzatura tecnica rimasta sulla struttura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di competenza.