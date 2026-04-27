Atterraggio fuori programma a San Dorligo: parapendista finisce sul tetto di una casa

27 Aprile 2026

di Alessia Pilotto

Un atterraggio decisamente insolito quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, nel territorio di San Dorligo della Valle: intorno alle 17.35, uno sportivo impegnato in un volo in parapendio ha dovuto fare i conti con un imprevisto tecnico che lo ha costretto a toccare terra in un punto decisamente poco convenzionale, il tetto di una casa di due piani.

Il soccorso

Ricevuta la segnalazione, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti immediatamente con una squadra operativa supportata dall’autoscala. Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato l’uomo, che si trovava in piedi sulla copertura dell’edificio. Fortunatamente, lo sportivo è apparso subito in buone condizioni: nel dialogo con i vigili ha confermato di non aver riportato alcun problema fisico o ferita, rimanendo in attesa del recupero in tutta sicurezza.

Il personale operativo ha manovrato il cestello dell’autoscala fino a raggiungere la copertura dell’edificio, permettendo all’uomo di salire a bordo e di essere riportato a terra in totale sicurezza. Una volta messo in salvo lo sportivo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una seconda manovra per recuperare la vela e l’intera attrezzatura tecnica rimasta sulla struttura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di competenza.

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