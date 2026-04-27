Gli Alpini della Julia tra i migliori alla gara Patrouille des Glaciers

Prestigioso risultato internazionale per gli Alpini della Julia alla Patrouille des Glaciers 2026, la più importante gara internazionale di scialpinismo militare, disputata tra la notte del 15 e il 16 aprile sulle Alpi del Vallese con la partecipazione di 255 squadre.

Il team della Brigata Alpina Julia — composto dal Primo Graduato Marco Pollini, dal Primo Graduato Riccardo Pizzutti e dal Graduato Scelto Paolo Di Toro Mammarella — ha rappresentato l’Esercito e si è classificato undicesimo assoluto e undicesimo tra le pattuglie militari.

Il valore della prestazione è ulteriormente confermato dal livello degli atleti in gara. Le prime sei posizioni della classifica generale sono state infatti occupate da sportivi impegnati nella Coppa del Mondo di scialpinismo.

Preparazione e addestramento

Il risultato ottenuto dagli Alpini della Julia è il frutto di un percorso di formazione che integra preparazione atletica d’élite e addestramento tecnico specialistico. Le Truppe Alpine affrontano attività che comprendono progressione su terreno glaciale, navigazione in condizioni di scarsa visibilità e gestione delle emergenze in quota. Questa capacità di fondere competenza sportiva e preparazione militare conferma come le Truppe Alpine dell’Esercito formino specialisti di montagna tra i più preparati nel panorama militare internazionale.