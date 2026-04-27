Agroalimentare e ambiente, opportunità di lavoro con i “Mercoledì del placement” a Udine

Agroalimentare, ambiente e gestione animale: sono questi i settori in cui studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca potranno scoprire le opportunità professionali offerte dalle aziende presenti al prossimo appuntamento con il “Mercoledì del placement” dell’Università di Udine.

L’appuntamento del 29 aprile

La piccola fiera del lavoro è in programma il 29 aprile, a partire dalle 13.30, negli spazi al piano terra delle aule “Feruglio” del polo scientifico di Udine, in via delle Scienze 212. L’iniziativa proporrà numerose occasioni rivolte in particolare a chi ha concluso, o sta completando, il proprio percorso di studi al Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali.

I colloqui e le aziende presenti.

Dopo le presentazioni aziendali, i rappresentanti di imprese ed enti incontreranno i candidati per i colloqui, durante i quali sarà possibile consegnare il proprio curriculum. L’agenzia Umana sarà inoltre disponibile per offrire consulenze personalizzate. Tra le realtà presenti, oltre a Umana, ci saranno Assoenologi, Eambiente, Gruppo Animalia, Radit e la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto Career center

I “Mercoledì del placement” del Career center dell’Ateneo sono organizzati con il sostegno della Fondazione Friuli. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Career center all’indirizzo www.uniud.it/it/servizi/imprese/careercenter.