Un riconoscimento istituzionale per un gesto di grande professionalità e sangue freddo: questa mattinata del 27 aprile, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha ricevuto in Municipio i due Carabinieri Valery Gastaldelli e Andrea Silvestri, protagonisti del salvataggio di una giovane donna che aveva tentato di gettarsi dal balcone della propria abitazione, al quarto piano.

L’intervento risale alla sera del 3 aprile, quando i due militari sono riusciti a raggiungere e mettere in sicurezza la ragazza, evitando che la situazione avesse conseguenze tragiche. Un’azione rapida e delicata che ha permesso di salvare la vita alla giovane.

L’incontro in Municipio

Nel corso della cerimonia, ospitata nel Palazzo del Municipio, il sindaco Dipiazza ha voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento ai due Carabinieri, conferendo loro un riconoscimento ufficiale del Comune.

Un gesto con cui l’amministrazione ha voluto sottolineare la professionalità, l’empatia e lo spirito di abnegazione dimostrati durante l’intervento, oltre al valore quotidiano del servizio svolto dall’Arma a tutela della collettività.

All’incontro erano presenti anche il Comandante Provinciale di Trieste, colonnello Gianluca Migliozzi, il Comandante della Compagnia di Trieste-Via Hermet, maggiore Ottavia Mossenta, e il Comandante della Stazione Carabinieri Portonuovo, maresciallo ordinario Pietro Cappiello.