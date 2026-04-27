Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 28 aprile

Nella giornata di martedì 28 aprile, il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dall’afflusso di correnti occidentali più umide e instabili, che porteranno un meteo variabile su tutta la regione. Sulla zona montana il cielo si presenterà da variabile a nuvoloso, con la possibilità di rovesci sparsi nel corso della giornata.

Su pianura e costa si alterneranno schiarite e passaggi nuvolosi, con cielo generalmente tra il poco nuvoloso e il variabile. Nel pomeriggio e in serata non si esclude la formazione di qualche rovescio o isolato temporale, fenomeni che risulteranno più probabili sulla pianura.

Le temperature minime e massime si manterranno su valori miti per il periodo: in pianura tra 9 e 12 gradi le minime e tra 21 e 24 le massime, mentre sulla costa tra 12 e 15 gradi le minime e tra 19 e 22 le massime. A 2000 metri si registrerà una media attorno ai 3 gradi, mentre a 1000 metri intorno agli 11 gradi. Per mercoledì 29 aprile è previsto un peggioramento.