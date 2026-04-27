Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 28 aprile

27 Aprile 2026

di Redazione

Nella giornata di martedì 28 aprile, il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dall’afflusso di correnti occidentali più umide e instabili, che porteranno un meteo variabile su tutta la regione. Sulla zona montana il cielo si presenterà da variabile a nuvoloso, con la possibilità di rovesci sparsi nel corso della giornata.

Su pianura e costa si alterneranno schiarite e passaggi nuvolosi, con cielo generalmente tra il poco nuvoloso e il variabile. Nel pomeriggio e in serata non si esclude la formazione di qualche rovescio o isolato temporale, fenomeni che risulteranno più probabili sulla pianura.

Le temperature minime e massime si manterranno su valori miti per il periodo: in pianura tra 9 e 12 gradi le minime e tra 21 e 24 le massime, mentre sulla costa tra 12 e 15 gradi le minime e tra 19 e 22 le massime. A 2000 metri si registrerà una media attorno ai 3 gradi, mentre a 1000 metri intorno agli 11 gradi. Per mercoledì 29 aprile è previsto un peggioramento.

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