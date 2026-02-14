Le torri del Friuli Venezia Giulia in uno speciale mazzo di carte disegnato dagli studenti

Gli studenti reinterpretano le torri simbolo del Friuli Venezia Giulia in un originale mazzo di carte.

Le torri del Friuli Venezia Giulia diventano protagoniste di un nuovo e originale mazzo di carte, trasformandosi in simboli da collezione e strumenti di racconto del territorio. Un progetto nato dal Concorso di Idee per la IV edizione del progetto “Le Mani d’Oro” – prodotto dalla Modiano Industrie Carte da Gioco ed Affini, con le illustrazioni realizzate dagli studenti del Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, e che sarà presentato giovedì 19 febbraio, alle ore 11.00, al Museo Sartorio di Trieste.

La presentazione seguirà la Cerimonia di premiazione del Concorso con la presentazione degli autori che hanno realizzato le illustrazioni, nonché l’oggetto di design realizzato a dimensioni reali che ha meglio valorizzato lo scarto di produzione. Si proseguirà con l’inaugurazione della mostra (visitabile fino il 22 marzo da mercoledì a domenica 10.00-17.00) con tutti i progetti e le illustrazioni realizzate e con l’esposizione anche di immagini storiche provenienti dall’Archivio Modiano, che illustrano gli stabilimenti dell’azienda nell’evolversi degli anni. Si parlerà infine di gioco con i soci dell’UICI, per un momento di condivisione e inclusività.

“Valorizzare la creatività dei giovani nell’incontro con l’impresa d’eccellenza, osservando l’intero ciclo produttivo” – sottolinea Lorena Matic, ideatrice e direttrice artistica – . Quest’anno i soggetti da interpretare nelle illustrazioni” – afferma Lorena Matic,– “sono stati le Torri, quali punti di osservazione disseminati in Friuli Venezia Giulia, pregni di storia e metaforicamente luoghi da cui osservare lontano, immaginando il futuro: 14 Torri – fra le quali la Torre elettrica del Porto Vecchio e la Torre dell’Orologio di Trieste, la Torre Millenaria di Marano Lagunare, la Torre Raimonda di San Vito al Tagliamento – le cui illustrazioni valorizzano il patrimonio storico architettonico e suggeriscono un nuovo itinerario culturale”.

Il progetto.

Articolato in un concorso di idee, una mostra, uno spettacolo e un cortometraggio, il progetto si proseguirà giovedì 26 febbraio alle ore 20.30 al Kulturni dom di Gorizia, con la messa in scena uno spettacolo musicale con gli Overtwelve, oltre 30 giovani cantanti con un repertorio che spazia dai grandi classici alle più moderne hit, diretti dalla maestra Francesca Moretti. Sul palcoscenico, anche l’attore Gualtiero Giorgini per far conoscere meglio la storia delle torri protagoniste del nuovo mazzo di carte.

Venerdì 13 febbraio ore 11.30 a Capodistria al Palazzo Gravisi Buttorai è prevista la proiezione del cortometraggio realizzato sul tema del progetto, diretto da Davide Salucci, con riprese nell’azienda Modiano e nei laboratori scolastici di Gorizia, Isola e Capodistria, con la partecipazione degli studenti e la presentazione del catalogo che chiude la 4° edizione del progetto.