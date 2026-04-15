Il tour in moto alla scoperta dei sapori e dei paesaggi del Friuli Venezia Giulia

I sapori e i paesaggi del Friuli Venezia Giulia attendono i MotoTours della Biker Fest International

La “Daytona d’Europa” è molto più di un grande raduno: la 40ª edizione della Biker Fest International (14-17 maggio 2026) si conferma un’esperienza dinamica e immersiva, capace di far vivere la passione motociclistica a 360°. In quest’ottica, il Moto Club Morena FMI guiderà due MotoTours con partenza e rientro all’Area Villaggio di Lignano Sabbiadoro. Gli itinerari porteranno i biker e i mototuristi alla scoperta delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, una regione che racchiude un patrimonio unico fatto di storia, arte, tradizioni enogastronomiche e paesaggi suggestivi.

Tra le colline del prosciutto e i borghi del Friuli

Il tour di venerdì 15 maggio (Le colline del prosciutto) lascerà Lignano per visitare il prosciuttificio Bagatto di San Daniele del Friuli, realtà storica fondata nel lontano 1957. Sarà possibile partecipare a una visita con degustazione del celebre prosciutto crudo, rinomato a livello internazionale per il suo profumo inconfondibile e la sua dolcezza.



Dopo il pranzo a Majano, l’itinerario proseguirà alla volta dei borghi di Susans, con il pittoresco castello del XVII secolo, e Pinzano, con i suoi scenografici scorci sulla Valle del Tagliamento, definito l’«ultimo fiume selvaggio d’Europa» per il suo corso incontaminato.

Tra risorgive e natura lungo il fiume Stella

Il programma di sabato 16 maggio (Tra fiumi e risorgive) prevede invece un percorso più breve, ma altrettanto ricco di interesse, con destinazione Ariis di Rivignano, sulle sponde del fiume Stella, in una zona nota per le sue risorgive. Si farà tappa all’acquario ‘Paolo Solimbergo’, un vero e proprio museo delle acque dolci friulane che offre l’opportunità di osservare dal vivo una quarantina di specie ittiche e scoprire i segreti dell’ecosistema fluviale dalla sorgente alla foce, con aree interne ed esterne popolate da pesci, libellule e germani reali.



Dopo il pranzo a Palazzolo dello Stella, il tour si snoderà lungo le strade della pianura friulana, accarezzate dal principale dei fiumi friulani, il già citato Tagliamento. Nel tardo pomeriggio, una volta rientrati a Lignano, i partecipanti potranno unirsi alle migliaia di motociclisti attesi per la Saturday Light Fever, la suggestiva parata al tramonto in programma alle 19.

Itinerari anche in autonomia per i motoviaggiatori.

Per i motoviaggiatori presenti già da mercoledì e giovedì, molti dei quali provenienti dall’estero, sarà inoltre disponibile una mappa multilingue con diversi itinerari, realizzata da PromoTurismo FVG in collaborazione con Terre di Moto, per esplorare il territorio in autonomia.



Per iscriversi ai MotoTours seguire le indicazioni nella sezione dedicata del sito ufficiale della manifestazione: è possibile acquistare i singoli i tour oppure il pacchetto completo con i motogiri di venerdì e sabato 4 bikerfest.it/eventi/mototours