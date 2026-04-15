Forma, tono e benessere: la promo primaverile firmata The Peach Maker

La primavera è arrivata da The Peach Maker, in via Mentana 5 a Udine: uno spazio accogliente che va oltre la semplice palestra e propone percorsi personalizzati dedicati al benessere femminile, studiati nei dettagli per ottenere risultati concreti su tutto il corpo, senza lasciare nulla al caso.



Con l’arrivo della bella stagione torna anche la voglia di rimettersi in forma. La titolare Nadine, insieme alle collaboratrici Oana, Tonia e Gabriela, propone una promozione speciale: 30 lezioni da utilizzare nell’arco di più di tre mesi, pensate per prepararsi alla primavera e arrivare all’estate con un corpo più tonico e armonico, con leggings FGM04 e una tuta intera FGM04 in omaggio. Ma non finisce qui, perché per ottenere buoni risultati l’allenamento fisico deve essere accompagnato da un’alimentazione equilibrata. Per questo motivo al pacchetto promozionale si aggiunge una visita con una nutrizionista specializzata per costruire al meglio un piano alimentare in linea con le esigenze della singola donna.



“Quello su cui ci concentriamo con le nostre clienti è il metodo: bruschi tagli calorici, aumenti di esercizi ad alta intensità senza criterio e trattamenti privi di reale efficacia sono strategie che non portano benefici né nel breve né nel lungo periodo”, spiega Nadine. “L’ansia di tornare in forma in questa stagione non aiuta il fisico, che al contrario può reagire con gonfiore, stanchezza, pelle spenta e ritenzione idrica. L’obiettivo non è sforzarsi al massimo, ma costruire una routine sana, coerente e sostenibile, che duri nel tempo e che contribuisca non solo a farci sentire più belle, ma soprattutto più forti e in salute”.



“L’importante non è iniziare prima, ma iniziare bene”, prosegue. “Molte donne fanno mesi di sacrifici senza vedere cambiamenti reali proprio perché partono troppo in fretta e senza un criterio ben strutturato, impegnandosi ma senza una reale direzione”.



“Un corpo tonico e armonico non si costruisce a ridosso dell’estate, ma attraverso scelte e abitudini corrette, ripetute nel tempo e guidate da un personal trainer in grado di creare un piano realmente personalizzato, diverso per ogni donna e attento ai bisogni e alle specificità individuali. Questo è il motivo per cui strategie basate solo su restrizione calorica, cardio prolungato e ‘fasi detox’ tendono a dare risultati temporanei, spesso peggiorando anche la situazione. Si perde volume, ma non si costruisce una routine di qualità e l’effetto stress può portare a gonfiori e infiammazioni”.



Con l’inconfondibile Metodo Pesca, il percorso pensato dal team The Peach Maker ha l’obiettivo di tonificare in modo efficace, migliorare l’elasticità della pelle e arrivare alla bella stagione con forza, serenità e consapevolezza. “Ci concentriamo molto anche su gambe e glutei, per far capire alle clienti non solo come dimagrire, ma anche come tonificare al meglio e rimodellare il corpo. C’è un’idea diffusa errata del concetto di dimagrimento: quando si perde peso senza strategia si toglie forma, tono muscolare ed è difficile eliminare la cellulite. Tonificare gambe e glutei, invece, significa costruire ed è un approccio completamente diverso. Un percorso di allenamento personalizzato per donne, che lavori su tono muscolare, forma e proporzioni femminili aiuta ad avere un corpo più armonioso, perché il vero obiettivo non è pesare meno”.



“Questa promozione primaverile è l’occasione perfetta per rimettersi in gioco: aprile non deve metterti in difficoltà: deve essere il momento in cui raccogli ciò che hai seminato, con soddisfazione e in totale sicurezza”, conclude Nadine.



Per ulteriori informazioni visita in sito: https://thepeachmaker.com e segui le pagine social @thepeachmaker