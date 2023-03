La classifica delle città in cui si dicono più parolacce.

Sapete qual è la città italiana in cui si dicono più parolacce? Venezia. All’ombra di San Marco, i residenti imprecano ben 19 volte al giorno.

A dirlo è una singolare classifica stilata da Preply, la piattaforma online di apprendimento delle lingue che si occupa anche di alcune curiose ricerche sulle abitudini linguistiche. In questo ambito, sono state intervistate 1.558 persone in 19 grandi città italiane, per capire in quali di esse siano più diffuse le imprecazioni e contro chi o cosa gli abitanti siano soliti esprimersi in maniera volgare.

Il risultato è che due terzi del podio spettano al Veneto: Venezia prima, appunto, e Padova terza. Al secondo posto, invece, si piazza Brescia. E il Fvg? Beh, considerando il luogo comune sui friulani in particolare (considerati nello stereotipo creativi imprecatori) sarebbe strano che non comparisse in questa graduatoria e infatti c’è: a rappresentarla, però, non è la cosiddetta capitale del Friuli (Udine), bensì Trieste. Il capoluogo regionale si piazza al settimo posto in Italia, con 8 imprecazioni al giorno.

I posti in cui si impreca di più? Tra le mura informali di casa, seguite dalle uscite con gli amici, al lavoro e alla guida. Infine, tra le curiosità della ricerca c’è anche il destinatario delle imprecazioni: il più delle volte, sono rivolte a se stessi oppure a nessuno in particolare, segno che la parolaccia è più che altro uno sfogo. Se invece c’è da prendersela con i familiari, i triestini di solito se la prendono con i genitori. Va detto infine che oltre la metà degli italiani intervistati non è tollerante verso le parolacce e si trova a disagio quando qualcuno le dice.