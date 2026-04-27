Azzano Decimo, fiamme nella cucina di una villa a schiera: casa inagibile

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 27 aprile 2026, in frazione Corva ad Azzano Decimo, dove un incendio è divampato all’interno di una villetta a schiera. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30, mobilitando immediatamente i soccorsi della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone.

L’intervento dei soccorritori

I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto con una squadra supportata da un’autobotte. Al loro arrivo, la proprietaria dell’abitazione, che si trovava all’interno al momento del divampare delle fiamme, era già riuscita a mettersi in salvo all’esterno. Dopo aver rassicurato i soccorritori sull’assenza di altre persone nei locali, è scattata la manovra di spegnimento.

Indossati gli autorespiratori, gli operatori sono penetrati nell’alloggio e hanno raggiunto il focolaio localizzato nella cucina. Grazie alla rapidità dell’intervento, le squadre sono riuscite a domare il rogo prima che le fiamme potessero propagarsi al resto dell’appartamento, limitando i danni strutturali agli altri locali.

Casa inagibile.

Successivamente i pompieri hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate, alla ventilazione dei locali e alla messa in sicurezza dell’intero appartamento. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’abitazione è stata comunque dichiarata inagibile a seguito dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo.