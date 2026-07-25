Esodo da bollino nero, traffico in aumento con code al Lisert e sulla A4

Traffico da record nel primo sabato da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, dove i transiti risultano in aumento del 7% rispetto alla giornata omologa del 2025. Le proiezioni indicano quasi 190 mila passaggi complessivi entro la fine della giornata, con le maggiori criticità concentrate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione del confine.

A incidere maggiormente sulla circolazione è stata la situazione alla barriera del Lisert, dove il traffico è cresciuto del 18% rispetto allo scorso anno, pari a quasi 2 mila veicoli in più. L’aumento dei flussi è stato favorito anche dalla chiusura della superstrada slovena H4, che ha riversato ulteriori mezzi sulla rete autostradale italiana.

Coda di tre chilometri al Lisert, attivata la safety car

Intorno alle 13, la coda in uscita alla barriera del Lisert ha raggiunto una lunghezza di circa tre chilometri. Autostrade Alto Adriatico ha quindi attivato il protocollo di gestione del traffico concordato con le forze dell’ordine.

È stata messa in movimento una safety car, con personale della concessionaria e un mezzo della Polizia stradale, coordinati dalla sala radio. L’operazione ha permesso di rallentare gradualmente il traffico nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse, indirizzando successivamente una parte dei veicoli verso la A34 Villesse-Gorizia.

La manovra rientra tra gli accorgimenti adottati per alleggerire le code dirette verso il Lisert e liberare il piazzale della barriera. L’intervento si è concluso con successo poco prima delle 14.

Forte aumento dei transiti ai caselli di Latisana e San Donà

Incrementi significativi sono stati registrati anche in diversi caselli della rete. A Latisana, uno dei principali accessi alle località balneari friulane, i transiti sono aumentati del 24%, passando dai circa 6.200 del 2025 agli attuali 7.700.

A San Donà di Piave l’aumento è stato del 17%, con 4.400 passaggi rispetto ai 3.700 dello scorso anno. Crescita del 14% anche a Cordignano, dove sono stati rilevati 5.020 transiti, contro i 4.400 della passata stagione.

Code tra Udine Sud e Palmanova, primi flussi del controesodo

Nel corso della mattinata si sono formate code anche da Udine Sud verso il nodo di Palmanova, a causa del consistente arrivo di turisti provenienti dalle zone montane e da oltre confine.

Rallentamenti e incolonnamenti sono stati segnalati inoltre nel tratto a due corsie della A4 compreso tra San Donà di Piave e Portogruaro.

Tra Latisana e il nodo di Palmanova, in direzione della A23 verso nord, si sono registrati anche i primi flussi di rientro dalle località di mare. Un primo assaggio di controesodo che si è sovrapposto al grande movimento di turisti diretti verso le spiagge e il confine orientale.