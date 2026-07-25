Torna maltempo e temporali in Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 6:00 alle 23:59 di domani domenica 26 luglio 2026, in previsione di un peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio regionale.



L’avvicinamento di una saccatura proveniente da ovest determinerà l’afflusso sulla regione di correnti meridionali, cariche di umidità e instabilità. Una configurazione tipica che, nelle previsioni per la giornata di domenica, farà da innesco a fenomeni diffusi e localmente intensi.

Le previsioni ora per ora

Già dalle prime ore del mattino sono attesi rovesci e temporali su tutte le zone della regione, con precipitazioni che si annunciano in genere abbondanti. Particolare attenzione per pianura e costa, dove non si escludono temporali di forte intensità, accompagnati da piogge localmente intense: il rischio maggiore è concentrato nelle ore centrali della giornata, quando l’instabilità dovrebbe raggiungere il suo picco.



Sul fronte del vento, dal mattino sulla fascia costiera è previsto soffiare un vento da sud o sud-est di intensità moderata. Questa condizione potrebbe favorire mareggiate lungo il litorale, in particolare nel tratto compreso tra Lignano Sabbiadoro e Grado, due delle località turistiche più frequentate della costa friulana proprio nel periodo estivo.

Le raccomandazioni

Come di consueto in questi casi, si invita la popolazione a prestare attenzione ai bollettini ufficiali della Protezione Civile regionale e a seguire eventuali aggiornamenti nelle ore precedenti e durante la giornata di domenica, evitando le zone più esposte a rischio idrogeologico e prestando cautela lungo la costa in caso di mareggiate.