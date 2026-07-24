Un servizio di trasporto sanitario agevolato, prenotabile direttamente attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), per consentire ad anziani, persone sole e cittadini con disabilità di raggiungere ospedali e ambulatori. È la richiesta contenuta nella petizione promossa dal Partito democratico isontino e consegnata al presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin.

L’iniziativa ha raccolto finora 1.632 adesioni ed è nata dalle difficoltà incontrate da numerosi cittadini nel raggiungere le strutture sanitarie per sottoporsi a visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni strumentali.

“Parliamo di un ostacolo concreto, che rischia di limitare l’accesso alle cure proprio per chi non dispone di una rete familiare o di mezzi adeguati”, ha spiegato Sara Vito, segretaria provinciale del Pd di Gorizia.

Le difficoltà di anziani e persone sole

Ricevendo il documento, il presidente Bordin ha ringraziato i promotori “per aver portato all’attenzione del Consiglio regionale una problematica sempre più diffusa sul territorio”.

“Il progressivo invecchiamento della popolazione e l’indebolimento delle tradizionali reti familiari di assistenza – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale – rendono oggi il tema dei trasporti ancora più rilevante per assicurare un accesso effettivo alle prestazioni sanitarie”.

Bordin ha richiamato anche “il prezioso ruolo svolto dalle associazioni e dal mondo del volontariato che assicurano, in molti casi, un collegamento essenziale con le strutture sanitarie e offrono un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà. Un impegno fondamentale, che non può essere dato per scontato”.

“Ogni proposta di intervento in grado di migliorare l’accesso ai servizi sanitari e di sostenere concretamente le persone più fragili merita attenzione”, ha concluso Bordin, annunciando che i contenuti della petizione saranno approfonditi con la III Commissione consiliare, competente in materia.

Cosa chiede la petizione alla Regione

Nel dettaglio, il documento chiede alla Regione di predisporre un servizio semplice, garantito ed economicamente accessibile, evitando che gli oneri organizzativi e finanziari ricadano interamente sui pazienti e sulle loro famiglie.

La petizione sollecita inoltre lo stanziamento di risorse adeguate, la disponibilità di mezzi e personale idonei al trasporto delle persone con difficoltà motorie, la definizione di criteri di accesso chiari e agevolati e una capillare attività di informazione, affinché tutti i potenziali beneficiari possano conoscere e utilizzare il servizio.

Alla consegna erano presenti anche i consiglieri regionali Laura Fasiolo, Nicola Conficoni, Andrea Carli, Massimiliano Pozzo e Francesco Martines del Pd, Serena Pellegrino di Avs, Furio Honsell di Open Sinistra Fvg, Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle e Simona Liguori di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.