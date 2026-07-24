Il nuovo Auditorium di Fiume Veneto prende forma: dalla Regione altri 2,5 milioni

Sale a 4,5 milioni di euro il pacchetto di risorse destinato alla costruzione del nuovo Auditorium della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Fiume Veneto. Ai 2 milioni già iscritti nel bilancio comunale si aggiunge infatti un finanziamento regionale da 2,5 milioni, inserito nell’assestamento in discussione a Trieste. L’obiettivo dell’Amministrazione è avviare i lavori nel corso del 2027.



L’opera, attualmente in fase di progettazione, completerà il nuovo plesso scolastico e avrà una capienza di 350 posti. L’Auditorium sarà utilizzato dagli studenti, ma potrà ospitare anche spettacoli, conferenze, incontri pubblici, assemblee e iniziative promosse dalle associazioni locali.

Uno spazio aperto anche alla cittadinanza

Grazie a un accesso indipendente, la struttura potrà funzionare anche fuori dall’orario scolastico, trasformandosi in un nuovo punto di riferimento culturale e aggregativo per l’intera comunità.



La sindaca Jessica Canton ha ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia e l’assessore regionale alle Autonomie Pierpaolo Roberti per le nuove risorse assegnate al territorio. Un riconoscimento è stato rivolto anche ai consiglieri regionali Simone Polesello e Lucia Buna, sottolineando come il risultato sia frutto della collaborazione tra Comune e Regione.



“Il finanziamento permetterà di creare un nuovo spazio moderno e funzionale a servizio degli studenti e dell’intera cittadinanza”, ha dichiarato Canton, definendo lo stanziamento un passaggio importante per la realizzazione di un progetto atteso da tempo.

Il completamento di un intervento da oltre 12 milioni

Il nuovo Auditorium rappresenterà il tassello conclusivo del percorso di ricostruzione e riqualificazione della scuola media, un intervento complessivo del valore di oltre 12 milioni di euro, articolato in diversi lotti funzionali per garantire la continuità delle lezioni e limitare i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico.



Il nuovo polo comprende aule, laboratori, biblioteca, mensa interna e spazi esterni riqualificati. Con la costruzione dell’Auditorium, la scuola potrà aprirsi ulteriormente al territorio e mettere a disposizione di cittadini e associazioni un luogo adatto a ospitare eventi e momenti pubblici.

“Fiume Veneto attende da molti anni uno spazio adeguato per conferenze, spettacoli, assemblee e iniziative delle associazioni – ha aggiunto la sindaca –. Realizzarlo accanto alla scuola significa investire sui ragazzi, ma anche dare al paese un luogo nuovo di cultura, partecipazione e incontro”. Il Comune proseguirà ora con le successive fasi della progettazione, puntando ad aprire il cantiere nel 2027 e a completare un polo scolastico moderno, funzionale e accessibile a tutta Fiume Veneto.