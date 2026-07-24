Tra musica, sagre e divertimento: cosa fare questo fine settimana in Friuli

Sarà un fine settimana particolarmente ricco quello di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 in Friuli Venezia Giulia. Dai grandi concerti di Villa Manin, Trieste, Grado e dei Laghi di Fusine alle feste di paese, passando per la corsa più colorata dell’estate, gli aquiloni di Tarvisio e gli incontri dedicati ai sapori del territorio.



Il calendario offre appuntamenti per tutti i gusti, con grandi nomi della musica italiana e internazionale, eventi per famiglie e ben le immancabili sagre distribuite tra pianura, montagna e piccoli borghi. Ecco gli eventi da non perdere.

Il Festival di Majano.

Si apre ufficialmente sabato 25 luglio la 66ª edizione del Festival di Majano. L’inaugurazione è prevista alle 19 in piazza Italia, mentre alle 21 l’Area Concerti ospiterà “Bolero Carmina Burana”, spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra diretto da Giacomo Loprieno. Sul palco saliranno più di duecento musicisti e coristi per una serata dedicata al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.



Domenica 26 luglio, alle 11, sarà consegnato il Premio Armando Prada “Un Maestro di Vita”. Alle 21.30 spazio invece ai Pink Sonic, formazione tributo ai Pink Floyd. Durante il weekend si potranno visitare anche la mostra gratuita “Dal fiore al cosmo” di Bruno Zilli e Ribis e le diverse aree dedicate alla cucina e all’intrattenimento.

Notti del Vino; tre appuntamenti a Codroipo, Palazzolo dello Stella e Premariacco

Sabato 25 luglio le Notti del Vino faranno tappa contemporaneamente in tre località. A San Martino di Codroipo, dalle 19.30, il Museo Civico delle Carrozze d’Epoca e la Barchessa di Villa Kechler ospiteranno degustazioni di quattro vini abbinate a prodotti locali. Il costo è di 15 euro. Alle 20 è previsto anche l’incontro dedicato al libro “Uva fragola”.



A Palazzolo dello Stella l’appuntamento comincerà alle 19 al porticciolo di via Ponte Grande, con cantine, proposte gastronomiche e la musica jazz dei Confidential Vibes. Il coupon da 8 euro comprende sacca, calice e tre degustazioni. A Orsaria di Premariacco, dalle 19.30, il Parco Scultoreo Braida Copetti riunirà 18 cantine e sei ristoratori, con show cooking, incontri e musica. Ospiti lo chef Roberto Franzin e l’ex calciatore dell’Udinese Marcio Amoroso. L’ingresso costa 25 euro in prevendita e 30 euro la sera dell’evento.

Gustosa Sappada

Prosegue fino a domenica 26 luglio Gustosa Sappada, il percorso gastronomico che coinvolge quattordici ristoranti, rifugi, baite e botteghe del paese. Il tema di questa fase è “Oltre il confine”, un incontro tra la cucina sappadina e suggestioni provenienti da altre parti del mondo.



Nei menu compaiono piatti come cervo con salsa di soia e zafferano, pulled pork, risotto d’orzo con trota di Ovaro e dragoncello, gnocchi con blu di bufala, noci pecan e miele di castagno e cotechino con salsa Sriracha. Ai primi clienti sarà inoltre regalato, fino a esaurimento, del sale dell’Himalaya aromatizzato con salvia di Sappada.

Holi Run a Lignano Sabbiadoro

Colori, musica e movimento saranno protagonisti sabato 25 luglio con la Holi Run di Lignano. Il villaggio aprirà nel pomeriggio in piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta, mentre la partenza della corsa è fissata alle 18.30.



Il percorso non competitivo di circa cinque chilometri attraverserà pineta, aree verdi e tratti vicini al mare, con stazioni nelle quali i partecipanti saranno avvolti dalle tradizionali polveri colorate. L’iniziativa è aperta a famiglie, gruppi di amici e animali, con musica e animazione prima e dopo la corsa.

Negramaro – Villa Manin di Passariano

Sabato sera Villa Manin accoglierà uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il concerto dei Negramaro. La band salirà sul palco alle 21 con “Una storia ancora semplice”, primo tour nei festival all’aperto dopo dieci anni e una delle ultime occasioni per vederla dal vivo prima della lunga pausa annunciata al termine della tournée.



In scaletta non mancheranno brani come “Mentre tutto scorre”, “Estate”, “Meraviglioso”, “Solo 3 minuti” e “Casa 69”, insieme alle canzoni più recenti di “Free Love”. La biglietteria in piazza dei Dogi aprirà alle 18.30 e gli ingressi alle 19. I parcheggi P1 e P2 saranno gratuiti, mentre nelle altre aree potrà essere richiesto un contributo volontario.

Gorillaz ed Eiffel 65 – Trieste

Piazza Unità d’Italia vivrà due serate musicali molto diverse. Sabato 25 luglio arriveranno i Gorillaz, il progetto creato da Damon Albarn e Jamie Hewlett, per l’unico concerto nel Nord Italia. L’inizio è previsto alle 21 e l’accesso è riservato agli spettatori muniti di biglietto.



Domenica 26 luglio toccherà agli Eiffel 65, protagonisti dalle 21 di un concerto gratuito che riporterà in piazza successi come “Blue” e “Move Your Body”. L’apertura degli ingressi è prevista alle 19. Durante entrambe le serate sarà presente anche il “modulo della tranquillità” dell’Università di Udine, uno spazio protetto pensato per chi avesse bisogno di allontanarsi temporaneamente dagli stimoli sonori e visivi.

No Borders Music Festival

Il No Borders Music Festival si prepara al suo grande finale nello scenario dei Laghi di Fusine. Sabato 25 luglio, alle 14, il palco immerso nella natura ospiterà Manu Chao, mentre domenica 26, sempre alle 14, sarà la volta di Mannarino.



I due concerti chiuderanno uno dei fine settimana più importanti del No Borders Music Festival, manifestazione che unisce musica, paesaggio e attenzione all’ambiente. Considerata la grande affluenza prevista, è consigliabile organizzare con anticipo l’arrivo nell’area di Fusine.

Nek a Grado

Domenica 26 luglio, alle 21, il Parco delle Rose ospiterà Nek in concerto. Quella di Grado sarà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “NEK HITS LIVE”, dedicato alle canzoni più conosciute della carriera del cantante emiliano.

Il pubblico potrà riascoltare successi come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Fatti avanti amore”, “Sei grande” e “Se una regola c’è”. Il concerto è a pagamento e rappresenta uno degli appuntamenti centrali dell’estate gradese.

Kid Yugi – Azzano Decimo

La Fiera della Musica di Azzano Decimo si aprirà domenica 26 luglio con il concerto di Kid Yugi. Il rapper salirà sul palco di piazza Libertà alle 21 per l’unica tappa regionale di “Anche gli eroi muoiono – Summer Tour 2026”.



Il live porterà ad Azzano Decimo uno dei nomi più seguiti della nuova scena rap italiana. L’ingresso è a pagamento, con biglietti disponibili a 40 euro più diritti di prevendita.

BoraMata a Tarvisio

Girandole e aquiloni coloreranno piazza Unità a Tarvisio durante tutto il fine settimana grazie a BoraMata. L’installazione comprende settanta grandi girandole, affiancate da un’esposizione di aquiloni giapponesi.



Sabato mattina e pomeriggio e domenica mattina sono previste le esibizioni dell’aquilonista Sara Rizzetto. Domenica, alle 11, le girandole saranno battute all’asta e il ricavato sarà devoluto ad ABC Associazione Bambini Chirurgici. L’evento è gratuito e adatto anche alle famiglie.

Sagre e feste paesane tra sabato e domenica

Sagra del Muss – Mussons di Morsano al Tagliamento

La Sagra del Muss propone i caratteristici bocconcini e gli gnocchi con sugo di muss, accompagnati da un ricco menu tradizionale. Non mancheranno spazi coperti, ballo, giochi e tornei di bocce. Sabato 25 luglio la serata musicale sarà affidata a Stefania Marchesi. Domenica 26 toccherà invece all’Orchestra Luigianna. L’ingresso è gratuito.



Sagra della Costata e della Tagliata – Sedrano di San Quirino

Carne alla griglia e piatti preparati al momento saranno al centro della Sagra della Costata e della Tagliata. Oltre alle due specialità principali, il menu comprende gnocchi, grigliata, calamari e altre proposte.



Sabato i chioschi apriranno alle 19, con il concerto degli Exes e i fuochi d’artificio alle 23. Domenica, dopo la messa delle 10.30, la festa riprenderà alle 19 e proseguirà con balli di gruppo e musica fino alla mezzanotte.



Festeggiamenti dei Santi Ermacora e Fortunato – Chions

I festeggiamenti di Chions offrono grigliate, gnocchi, arancini, trippa, baccalà e un’area dedicata ai cocktail e alla musica.



Sabato alle 21 suonerà l’orchestra Lara Agostini, seguita alle 21.30 dalla serata italiana con DJ Lino Lodi. Domenica il programma partirà alle 9 con il Green Volley e terminerà alle 21 con Max Forever, tributo a Max Pezzali e agli 883. Presenti anche luna park e giochi gonfiabili.



Sagra del Polletto – Praturlone di Fiume Veneto

La Sagra del Polletto celebra la propria diciottesima edizione insieme alla 45ª Festa di San Giacomo. Protagonista sarà il polletto alla brace, accompagnato da grigliate, birra e vini.



Sabato sera si ballerà con Kriss Dance. Domenica arriveranno Dance Life, i campioni italiani Matteo e Samantha e la cantante Manuela Recchia. Nell’area Chickenito troveranno spazio musica e intrattenimento per i più giovani.



Sagra delle Patate – Ovoledo di Zoppola

La Sagra delle Patate torna per la 46ª edizione, valorizzando uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione agricola locale.



Sabato i chioschi apriranno alle 19, mentre dalle 20.45 suonerà l’orchestra Renzo Biondi. Domenica apertura anticipata alle 18.30 e ballo dalle 20.30 con Marco e il Clan.



Sagre Dala Bisate – Ariis di Rivignano Teor

L’anguilla cucinata secondo la tradizione è la grande protagonista della Sagre Dala Bisate, ospitata nel parco sul fiume Stella. La manifestazione raggiunge quest’anno la 54ª edizione.



Sabato i chioschi apriranno alle 17 e le cucine alle 18.30. Domenica, oltre alla proposta gastronomica, sono previste una gara di morra, la musica dell’orchestra Franco Bel alle 20.30 e l’estrazione della lotteria alle 22.30.



Sagra di Imponzo – Imponzo di Tolmezzo

Alla Sagra di Imponzo si potranno assaggiare frico di Cedarchis, polenta, carne alla griglia, porchetta e birra artigianale. La festa dispone di tavoli e pista da ballo coperti, con servizio al tavolo gratuito.



Sabato i chioschi apriranno alle 19 e alle 21 suonerà l’Orchestra Alpenecho. Domenica la festa comincerà a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio sono previsti il calcio e l’intrattenimento di Roby Music Folk.



Festa della Trebbiatura – Bicinicco

La Festa della Trebbiatura propone prodotti locali, dimostrazioni agricole, esposizioni artistiche e fotografiche e un’area coperta di circa 800 metri quadrati.



Sabato sono in programma la Color Run, con partenza alle 18.30, un torneo di briscola e il foam party con DJ Max Zuleger. Domenica si terranno il raduno dei trattori, le dimostrazioni di trebbiatura e la serata con Fabio Corazza. Alle 23 sarà estratta una tombola da 3mila euro.



Sagre dai Pirûs – Pavia di Udine

Compie sessant’anni la Sagre dai Pirûs, festa dedicata alle pere con grigliate, piatti di pesce e dolci preparati con il frutto simbolo della manifestazione.



Sabato sarà celebrato il settantesimo anniversario del gruppo Alpini e, dalle 21, arriverà “Battito Italiano” di Radio Gioconda. Domenica la serata sarà accompagnata prima da Sdrindule e Bellotto e poi, dalle 21, dai Caramel.



Sagre d’Avôst – Martignacco

La Sagre d’Avôst celebra la 55ª edizione e ripropone la Festa della Tagliata, piatto centrale di un menu che unisce cucina friulana e specialità alla griglia.



Sabato sera suonerà l’Orchestra Frank David. Domenica la giornata si aprirà alle 8 con la mediofondo ciclistica e continuerà con Dance Team Friuli alle 19.30 e l’Orchestra Renzo Biondi alle 21.



Žegen – Ugovizza

La tradizione della Valcanale rivive con lo Žegen di Ugovizza. In piazza Latteria si potranno assaggiare Kirchtag Suppe, frico, Käsnudeln, roast beef, würstel e pretzel.



Sabato, dalle 17.30, è previsto “Il Piccolo Grisù”, appuntamento per bambini realizzato con i volontari dei vigili del fuoco, seguito dalla musica della Valcanale e della vicina Gailtal. Domenica si comincerà alle 10 con la messa e la processione, per poi proseguire con giochi, gastronomia e musica.



Festival dello Sport – Flumignano di Talmassons

Sport, musica e cucina si incontrano al Festival dello Sport di Flumignano, giunto alla sessantesima edizione. Nei chioschi si troveranno grigliate, coste, patatine e birra.



Sabato si parte alle 9.30 con il Green Volley, mentre la sera arriveranno DJ Macor, Selena Valle e Il Signor Sindaco. Domenica sono previsti il raduno dei ciclomotori da 50 cc, Discostajare, Stefania Marchesi e il dj set di Mattia Paulitti.



Sagra dello Struzzo – Pozzuolo del Friuli

La Sagra dello Struzzo propone carne di struzzo preparata secondo ricette friulane, vini, birre, pesca di beneficenza e un’area musicale dedicata ai più giovani.



Sabato si alterneranno DJ Simone Bernardinis, Marco e il Clan e il tributo agli 883 dei Turbo Max. Domenica spazio a Planet Rock Studio, all’orchestra Luca Roncari e agli Absolute 5.



Sagra paesana – Carlino

Panzerotti preparati a mano e fritti al momento saranno la specialità della Sagra paesana di Carlino. Cucine e chioschi apriranno alle 18 e l’ingresso sarà gratuito.



Sabato, dalle 19, sono previsti i giochi Maravee, compreso un grande gioco dell’oca, mentre alle 21 suonerà la Mist DJ Band. Domenica la festa proseguirà con attività per bambini, giochi e musica.



Fieste dal Paîs – Medeuzza

La Fieste dal Paîs raggiunge la 64ª edizione e celebra anche i trent’anni della Festa della Birra, con specialità alla griglia, birre tedesche, musica e sport.



Sabato si terranno il BBQ & Grill Contest e la corsa MedeuzSCA. Domenica tornerà invece la Carica dei 50 cc, con iscrizioni dalle 9.30 e partenza alle 10.30, seguita da cucina e intrattenimento.



San Jacum – Paluzza

La Sagra di San Jacum anima piazza XXI-XXII Luglio con gastronomia carnica, bancarelle e musica.



Sabato sono previsti il mercato, il calcio balilla umano dalle 10 alle 17, l’apertura dei chioschi a mezzogiorno, la messa alle 19 e Gravy DJ dalle 20.30. Domenica le cucine riapriranno alle 18 e alle 20.30 suoneranno Die Jungen D’Incjaroi.

Sagra del Panzerotto – Cavazzo Carnico

Panzerotti fatti a mano, fritti e serviti caldi sono il cuore della Sagra del Panzerotto, giunta alla 22ª edizione. La festa si svolgerà per tutto il fine settimana negli spazi attorno al municipio, con posti coperti, parco giochi, musica e un menu completato da piatti carnici e specialità dei chioschi.



A Tutta Birra – Villanova di Prata

Calamari, stinco di maiale, piatto bavarese, panini con pastin, burger vegetariani, pretzel e torta Sacher accompagnano le birre di A Tutta Birra. I chioschi apriranno alle 19 all’interno di un’area coperta e a ingresso gratuito.



Sabato la serata sarà animata da DJ Muzzin e Max Forever, tributo a Max Pezzali e agli 883. Domenica arriveranno DJ Pessa e la band I Meloni.



Festa dei frutti di bosco e dello sport – Subit di Attimis

Sapori del bosco, sport e tradizione si incontrano alla Festa dei frutti di bosco, abbinata ai festeggiamenti di Sant’Anna.



Tra sabato e domenica si potranno assaggiare torte e bevande ai frutti di bosco, primi piatti alle erbe, frico, grigliate e porchetta. Il programma comprende inoltre attività sportive, artigianato, arte e mostre fotografiche.



Fiesta de la Mont – Grizzo di Montereale Valcellina

Pasta e fagioli, amatriciana, cotechino, funghi con polenta, selvaggina, salsiccia e galletto alla griglia compongono il menu della Fiesta de la Mont.



Sabato i chioschi apriranno alle 19 e alle 21.30 suoneranno i Red Flies. Domenica si partirà alle 9.30 con la Vertical Val de la Roja, mentre il pomeriggio sarà accompagnato dalle Lucertole del Folk e dai Colovan Brothers.



Palio dei Borghi – Crauglio

Sabato 25 luglio si disputa la giornata conclusiva del Palio dei Borghi di Crauglio, negli spazi del ricreatorio di via Aquileia. Le prove di fionda inizieranno alle 16 e la gara decisiva alle 17. La serata proseguirà con la grigliata finale, il gioco musicale Sarabanda alle 21 e la consegna del Palio al borgo vincitore.



Festa di San Jacu – Gemona del Friuli

La Festa di San Jacu si conclude sabato nella zona di Taviele, con cucina tradizionale, cjarsons, gnocchi, frico, grigliate e la caratteristica sardellata.



Alle 19 sarà celebrata la messa nella chiesa di San Giacomo, all’interno della caserma Goi-Pantanali. Dalle 20 seguiranno la cena, la musica e gli appuntamenti conclusivi della festa.



Sagra di San Leopoldo – Pontebba



La Sagra di San Leopoldo si svolgerà sabato negli spazi della latteria della frazione. Il chiosco aprirà alle 15 con frico, polenta, patatine, porchetta e carne alla griglia. Dalle 15.30 sono previsti giochi e attività aperti a partecipanti di tutte le età.

Festa Campestre – Vidulis di Dignano



Domenica 26 luglio torna la Festa Campestre di Vidulis in una speciale “Exclusive Edition”. La giornata comincerà alle 7 con una mostra ornitologica e animali da cortile. Chioschi e cucine saranno aperti a mezzogiorno e dalle 18, mentre alle 19 inizierà RAGORAGA, rassegna dedicata alle band emergenti.

Aglio, olio e peperoncino a chilometro zero – San Giorgio di Resia

Domenica la Val Resia ospiterà Aglio, olio e peperoncino a chilometro zero, giornata dedicata ai prodotti del territorio e alla solidarietà.



Alle 8 partirà una passeggiata di circa due ore, seguita alle 10.30 dalla degustazione di miele e alle 11.30 da un incontro sulla qualità dell’olio. Il mercato sarà aperto dalle 10 alle 17 e a mezzogiorno si potrà assaggiare la pasta aglio, olio e peperoncino. Una parte del ricavato sarà destinata all’associazione Friuli Mandi Nepal Namastè.



Tra grandi concerti, natura, sport, sapori di montagna e feste di paese, il fine settimana del 25 e 26 luglio offre dunque numerose occasioni per scoprire il Friuli Venezia Giulia. Non resta che scegliere la destinazione, controllare eventuali aggiornamenti legati al meteo e partire.