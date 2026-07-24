Via Mercatovecchio diventa un giardino urbano: arrivano alberi, sedute e nuove aree d’ombra

Via Mercatovecchio cambia volto e si prepara a diventare un piccolo giardino urbano nel cuore di Udine. È iniziata oggi l’installazione della prima delle sette isole verdi modulari destinate a rendere la principale strada pedonale del centro storico più ombreggiata, accogliente e vivibile durante i mesi estivi.

L’intervento, finanziato con 134mila euro attraverso le risorse del Distretto del Commercio, prevede complessivamente sette isole verdi di diverse dimensioni, circa cento sedute e una ventina di alberi. Le essenze scelte comprendono aceri campestri, canfore, tigli, cornioli e osmanti, ai quali si aggiungeranno decine di arbusti e fioriture.



Dopo il montaggio della prima struttura, le altre sei saranno posizionate nel corso della prossima settimana in diversi punti di via Mercatovecchio, soprattutto lungo il lato rivolto verso il Castello.

Le isole verdi resteranno fino a novembre

Le installazioni accompagneranno la vita del centro cittadino fino a novembre, offrendo nuovi spazi per sedersi, riposarsi e incontrarsi. La loro disposizione è stata studiata anche in relazione ai principali eventi ospitati nel cuore di Udine.



L’allestimento è già compatibile con lo svolgimento di Friuli Doc e non richiederà quindi modifiche o spostamenti. Le isole verdi saranno invece rimosse in vista di Ein Prosit. Al termine della stagione, le essenze presenti nelle fioriere verranno rinnovate, mentre gli alberi saranno trasferiti e messi a dimora in piena terra in altre aree verdi della città, dove potranno proseguire il proprio ciclo di crescita.

Una risposta all’effetto “urban canyon”

Il progetto rientra nella Linea strategica 3 del Piano Zero del Verde ed è stato pensato anche per affrontare una delle principali criticità climatiche del centro storico. Durante l’estate via Mercatovecchio è infatti interessata dal cosiddetto effetto “urban canyon”.



La continuità della pavimentazione e la conformazione degli edifici favoriscono l’accumulo del calore, facendo aumentare le temperature percepite. Allo stesso tempo, i vincoli storico-monumentali presenti nella zona non permettono la realizzazione di alberature direttamente nel terreno.



L’utilizzo di grandi fioriere modulari con alberi e arbusti rappresenta quindi una soluzione per incrementare rapidamente la presenza del verde, creare nuove zone d’ombra e migliorare il comfort climatico senza modificare il contesto storico. Le sedute integrate nelle strutture permetteranno inoltre di ricavare nuovi punti di sosta e socialità lungo una delle vie più frequentate della città.