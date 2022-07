Treni bloccati e strade chiuse: i servizi sostitutivi messi in campo in Fvg

i treni e le strade bloccate in Fvg.

“A seguito del blocco autostradale e dei treni causato dal rogo che sta interessando dalla giornata di ieri il Carso triestino, la Regione si è attivata per mettere in atto alcuni servizi sostitutivi a favore di quanti devono partire e raggiungere Trieste. Ciò avviene sia con una spola per superare il blocco ferroviario sia con un servizio di trasporto marittimo, operato dal Delfino Verde Navigazione che collega Monfalcone e Trieste”.

A darne notizia è l’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti che è in stretto e costante collegamento con il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi.

La situazione sulle strade.

“Al momento – spiega l’esponente dell’esecutivo Fedriga – l’Autostrada A4 è ancora chiusa. Per chi è diretto a Trieste da Palmanova ultimo casello d’uscita possibile rimane quello di Villesse. Per chi arriva da Trieste l’ultima uscita possibile del raccordo invece è quella di Sistiana; chiusi invece gli svincoli di Duino e Lisert, mentre si può rientrare a Redipuglia ma solo in direzione Venezia”.

“Per quanto riguarda il resto della viabilità, la strada Statale 55 del Vallone – chiarisce Pizzimenti – è ancora chiusa. Dalle prime informazioni sembra che in alcuni tratti l’asfalto dell’arteria abbia subito dei danni a causa dell’incendio. Si dovrà quindi verificare se e quando sarà possibile riaprirla. Percorribile invece la statale 14 da Monfalcone a Sistiana, ma essendo l’unico accesso a Trieste l’arteria risulta essere sotto forte stress a causa del traffico”.

Treni ancora bloccati.

Sul fronte ferroviario resta bloccato il traffico ferroviario tra Trieste e Monfalcone “sicuramente fino alle 16 e con tutta probabilità anche oltre. Nel tratto Bivio Aurisina-Trieste è stato istituito un servizio a spola con treni. Presenti a Bivio Aurisina operatori di assistenza alla clientela. Da Monfalcone verranno effettuati collegamenti sia per Venezia che per Udine.

L’infrastruttura ferroviaria, nel tratto dove il traffico è interrotto, ha subito dei danni a causa dell’incendio e quindi saranno sicuramente necessari degli interventi. Nel pomeriggio è previsto un primo sopralluogo, incendio permettendo, per capire l’entità dei danni“.

Il servizio di trasporto marittimo.

Per venire incontro alle necessità di chi deve raggiungere e partire da Trieste, visto il traffico molto congestionato lungo la SS 14, la Regione ha predisposto un servizio di trasporto marittimo, operato dal Delfino Verde Navigazione che colleghi Monfalcone e Trieste con i seguenti orari:

Trieste ore 14-Monfalcone ore 15;

Monfalcone ore 15:30-Trieste ore 16:30;

Trieste ore 17-Monfalcone ore 18;

Monfalcone ore 18:30-Trieste ore 19:30;

Trieste ore 20-Monfalcone ore 21;

Monfalcone ore 21:30-Trieste ore 22:30.



Da Marina Monfalcone, Banchina Hannibal, i passeggeri potranno raggiungere la stazione in 5 minuti grazie alle navette di APT Gorizia.

“Vista la difficilissima situazione dei trasporti – spiega ancora Pizzimenti – ci siamo adoperati per trovare delle soluzioni rapide di fronte all’isolamento del capoluogo regionale. Purtroppo il traffico su strada è ancora molto elevato e l’unica strada percorribile tra Monfalcone e Trieste, la statale 14, è sotto pressione e non riesce a sopportare il gran numero di mezzi. Tutti gli uffici regionali, il trasporto pubblico regionale, le aziende di trasporto, Autovie Venete e Trenitalia si stanno adoperando senza sosta per gestire questa emergenza. Raccomandiamo a tutti – conclude l’assessore regionale – la prudenza e di limitare i propri spostamenti solo a quelli strettamente necessari”.