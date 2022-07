L’incendio in Val Resia.

Non c’è pace per il Friuli Venezia Giulia alle prese con il vasto incendio sul Carso. Pochi minuti fa un rogo è scoppiato anche in Val Resia, nei pressi di a Povici di Sotto, frazione del comune di Resiutta.

Sul posto stanno intervenendo i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.