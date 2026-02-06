Trieste Airport sul podio d’Europa: è il secondo scalo per crescita nel 2025

L’aeroporto del Fvg secondo tra gli aeroporti d’Europa di medie dimensioni.

I numeri di Airport Council International (ACI) Europe certificano l’ascesa del Trieste Airport nel panorama continentale. Secondo il report sul traffico aereo del 2025, lo scalo del Friuli Venezia Giulia si posiziona al secondo posto in Europa per crescita di passeggeri nella categoria “medium airports”. Un dato che arriva in un anno di record per l’intera rete europea, che ha superato la soglia dei 2,6 miliardi di passeggeri complessivi.

Un record da 1,6 milioni di passeggeri

Il sistema aeroportuale europeo ha ritrovato nel 2025 i ritmi di crescita pre-pandemici, facendo registrare un incremento del +4,4% rispetto all’anno precedente. In questo scenario, l’aeroporto FVG ha mantenuto un passo superiore alla media: con il superamento del record di 1.651.702 passeggeri annui, lo scalo ha segnato un incremento del +136% rispetto ai dati del 2022.

Il commento dell’AD Fabio Gallo

Il posizionamento tra i “top 5” d’Europa per dinamismo dell’aeroporto del Fvg è stato analizzato dall’Amministratore Delegato di Trieste Airport, Fabio Gallo, che ha ricondotto il risultato a una strategia condivisa. “Questo risultato non è solo frutto dell’attività della società di gestione dell’aeroporto FVG, ma anche dell’impegno profuso da Regione Friuli Venezia Giulia e dagli altri enti territoriali per la promozione e lo sviluppo del territorio di riferimento“, ha dichiarato Gallo.