Tuttofood: 16 eccellenze del Friuli Venezia Giulia alla fiera di Milano

Le aziende del Friuli a Tuttofood Milano.

Per la prima volta il Friuli Venezia Giulia parteciperà a Tuttofood Milano, una delle più importanti esposizioni internazionali del settore agroalimentare, ospitata negli spazi di Fiera Milano Rho. Dal 5 all’8 maggio i prodotti “Io sono Friuli Venezia Giulia”, in una collettiva di 16 aziende, si presenteranno al pubblico della manifestazione, punto di riferimento per produttori, buyer, distributori e professionisti del food & beverage a livello mondiale, ma soprattutto per valorizzare una terra ricca di eccellenze gastronomiche, innovazione produttiva e forti radici territoriali, rafforzando il legame tra identità, qualità e sostenibilità.

In sinergia con Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, PromoTurismoFVG sarà presente a Milano al Padiglione 14 – stand G55 con un’importante area espositiva di 180 metri quadrati interamente dedicata al marchio di origine controllata “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Uno spazio pensato per raccontare e promuovere in un contesto internazionale la qualità, la sostenibilità e la varietà dell’offerta non solo agroalimentare ma anche turistica del Friuli Venezia Giulia: all’interno dello stand sarà infatti presente anche un infopoint, per fornire al pubblico presente tutte le informazioni sulla regione e mettere in luce le diverse opportunità tra cibo, territorio e turismo esperienziale.

Le aziende partecipanti.

Sedici, dunque, le aziende ambasciatrici del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, selezionate per rappresentare le eccellenze produttive della regione e riunite nella collettiva regionale: 4 Principia Rerum, Anaxum, Antico Molino Pussini, Antikorpo Brewing, Azienda Agricola Carusone Sandra, Big Mama – Base Pizza, Cantina Borgo Delle Rose – Agricola Cimolai, Centro Dolce Friuli, Cucina Di Carnia, Gustochef Srl, Kombuciao e Botanico Kombucha, Liquoreria Friulana, Pomis, Reguta, Salumificio Borgo Titol, Unterholzner Ivo.



L’edizione 2025 si distingue per l’attenzione verso la sostenibilità, l’innovazione e l’internazionalizzazione, con aree tematiche dedicate a start-up, showcooking, incontri business e focus territoriali: un’occasione unica per conoscere e approfondire novità, trend di consumo e opportunità di networking b2b.