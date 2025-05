Torna la Corsa per Haiti, la gara ciclistica nel segno della solidarietà

Appuntamento il 18 maggio con la Corsa per Haiti.

Torna la trentaduesima edizione della Corsa per Haiti, la gara ciclistica organizzata dall’Asd Chiarcosso-Help Haiti, è in programma domenica 18 maggio e vedrà cimentarsi i concorrenti nella Granfondo da 135 chilometri con 2.400 metri di dislivello, lungo un tracciato che partendo da Cividale si snoderà tra le valli del Natisone e del Torre, o sulla distanza ridotta di 96 chilometri (dislivello di1.500 metri). La manifestazione è a scopo benefico e abbraccia in particolare il progetto “Bambine di strada”, che sostiene tramite istruzione, vitto e alloggio, bambine haitiane salvandole dalla povertà.

La presentazione a Cividale.

La presentazione della manifestazione è avvenuta nella giornata del 2 maggio a Cividale del Friuli, alla presenza del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil. “La Corsa per Haiti ha il pregio di racchiudere con autenticità i valori che da sempre permeano la nostra terra: l’amicizia (come quella tra Sante Chiarcosso e il compianto Enzo Cainero) finalizzata a realizzare qualcosa di bello e di utile per la comunità, la solidarietà e la fatica che viene ripagata dall’attraversamento di luoghi suggestivi e incontaminati del nostro territorio”.

Nell’occasione, il vicegovernatore ha voluto inoltre sottolineare la proficua sinergia tra i Comuni attraversati dalla corsa. “È da questo spirito di collaborazione che possono nascere valide iniziative per rendere il territorio più vivo e vivibile“, ha concluso Anzil.