Nuovi posti all’Università di Udine: fondi per assumere 12 ricercatori

L’Università di Udine si prepara a rafforzare il proprio organico scientifico: grazie a un finanziamento di 354mila euro stanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), l’ateneo friulano potrà procedere con l’assunzione di 12 nuovi ricercatori.

Il provvedimento, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, attua il piano straordinario di reclutamento previsto dalla legge di Bilancio 2026. L’operazione punta a rendere strutturali le competenze maturate dai professionisti impegnati nei progetti del Pnrr, evitando che il bagaglio di conoscenze acquisito negli ultimi anni vada disperso.

I dettagli dei fondi per Udine e il FVG

Lo stanziamento complessivo per il Friuli Venezia Giulia ammonta a 944mila euro annui a regime (dal 2027). Nello specifico: l’Università di Udine riceverà 354mila euro per l’inserimento di 12 ricercatori (di cui 5 legati al Pnrr). L’Università di Trieste otterrà un finanziamento di oltre 442mila euro per 15 ricercatori (6 Pnrr) e la Sissa di Trieste beneficerà di oltre 147mila euro per 5 nuove posizioni (3 Pnrr). Il piano prevede un primo stanziamento già per il 2026, con un incremento progressivo delle risorse

Il finanziamento ha l’obiettivo di dare stabilità a una categoria spesso segnata dal precariato. “Lo stanziamento agli atenei del FVG è il riconoscimento concreto del valore e delle competenze che il Pnrr ha contribuito a formare”, ha dichiarato la ministra Anna Maria Bernini.