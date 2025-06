Università: tutte le novità su borse di studio e agevolazioni nel nuovo bando Ardis

Bando Ardis online dal 20 giugno.

Dal 20 giugno sarà disponibile sul sito di Ardis il bando unico regionale per il diritto allo studio 2025/2026, uno strumento fondamentale per studenti universitari e iscritti agli ITS Academy del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale insieme al nuovo Programma triennale degli interventi (2024–2027), amplia la platea dei beneficiari, introduce nuove agevolazioni e aggiorna gli importi delle borse di studio.

“Abbiamo voluto ampliare la platea dei beneficiari – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen – garantendo il diritto allo studio universitario attraverso importanti risorse regionali, quale elemento di attrattività del nostro sistema universitario e dell’alta formazione“.

Il programma interessa un bacino potenziale di circa 37.000 studenti all’anno, includendo gli iscritti alle Università di Trieste e Udine, alla SISSA, ai Conservatori “Tartini” e “Tomadini”, all’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e ai quattro ITS regionali.

Nuovi importi delle borse di studio

Per l’anno accademico 2025/2026 sono stati stabiliti nuovi importi per le borse di studio, differenziati in base alla condizione abitativa degli studenti. Gli studenti fuori sede riceveranno un contributo pari a 7.072,10 euro, mentre per i pendolari l’importo previsto è di 4.132,85 euro. Chi studia nella città in cui risiede avrà diritto a una borsa di 2.850,26 euro.

Per gli studenti con disabilità è prevista una maggiorazione del 30% rispetto agli importi ordinari. Inoltre, coloro che presentano disabilità motorie potranno accedere agli alloggi Ardis anche in assenza dei requisiti di reddito, per rispondere alle difficoltà logistiche che spesso ostacolano la vita universitaria.

Sono previste ulteriori maggiorazioni nei casi di studenti con un ISEE inferiore alla metà del limite massimo previsto, per le studentesse iscritte a corsi di laurea in ambito S.T.E.M., e per chi frequenta contemporaneamente più corsi di studio. Anche il contributo per le spese d’alloggio è stato ritoccato verso l’alto, passando a 1.600 euro.

Parità di diritti per gli ITS

Un’importante novità riguarda gli studenti iscritti agli ITS Academy del Friuli Venezia Giulia. Questi percorsi, spesso esclusi dalle misure ministeriali per il diritto allo studio, vengono ora equiparati ai percorsi universitari: anche gli studenti degli ITS potranno accedere a borse di studio, alloggi e mensa, con pari dignità rispetto ai colleghi universitari.

Misure per chi accede a Medicina e Veterinaria

Con l’adeguamento alle nuove disposizioni ministeriali, la Regione ha incluso tra i beneficiari del diritto allo studio anche gli studenti che si iscrivono al “semestre filtro” dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Odontoiatria, Protesi dentaria e Medicina veterinaria. In questo modo, si garantisce continuità nel sostegno anche durante le fasi di transizione dell’accesso a questi corsi a numero programmato.

Controlli e prevenzione contro gli abusi

Per garantire trasparenza e correttezza nell’erogazione dei benefici, Ardis ha siglato un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza. L’obiettivo è rafforzare il sistema di prevenzione e controllo contro eventuali comportamenti irregolari, in particolare legati a borse di studio e assegnazione degli alloggi. L’assessore Rosolen ha sottolineato che assicurare equità nell’accesso alle agevolazioni è un dovere, e che per questo sono stati potenziati anche i meccanismi di vigilanza.

Nuove strutture e manutenzioni

Il programma regionale prevede inoltre un piano triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture destinate agli studenti. Gli interventi puntano a migliorare la qualità dell’accoglienza, ampliando l’offerta abitativa e potenziando i servizi di supporto, in linea con l’obiettivo di rendere il sistema universitario regionale sempre più inclusivo e competitivo.