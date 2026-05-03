Trovati con coltelli e un bastone retrattile, tre persone denunciate in Friuli

I controlli dei carabinieri: denunce a Tarvisio, Pasian di Prato e Gemona.

Tre persone denunciate e diverse armi sequestrate nel corso dei controlli del territorio effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine durante l’ultimo fine settimana. Le verifiche, eseguite nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati, hanno interessato varie zone della provincia friulana.

A Tarvisio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha denunciato un giovane austriaco di 19 anni fermato durante un controllo alla circolazione stradale. All’interno della sua auto i militari hanno trovato due coltelli a serramanico. Il ragazzo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere e i coltelli sono stati sequestrati.

Un altro episodio si è verificato a Pasian di Prato, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine hanno controllato un giovane extracomunitario residente nel capoluogo friulano. Durante gli accertamenti il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Anche in questo caso è scattata la denuncia.

A Gemona sequestrato un bastone retrattile

A Gemona del Friuli, infine, i militari hanno fermato un 50enne residente in provincia di Udine mentre si trovava a bordo della propria vettura. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un bastone retrattile, oggetto il cui porto senza autorizzazione è vietato dalla legge. L’arma è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia.

Le operazioni rientrano nell’intensificazione dei controlli predisposti dall’Arma sul territorio provinciale durante il fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati legati al possesso di armi improprie.