I prodotti delle aziende casearie delle Valli del Natisone e del Torre saranno a Cheese, evento internazionale sul formaggio.

Dal 19 al 22 settembre a Bra (Cuneo) le Valli del Natisone e del Torre saranno tra i protagonisti di Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo. Nonostante la mancata partecipazione ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, la presenza del territorio sarà garantita grazie all’impegno della Comunità Slow Food Travel e al supporto economico e organizzativo di Dmo Turismo Benečija.

Allo stand non verranno venduti formaggi, ma distribuiti materiali promozionali sulle aziende locali e sul Presidio del Malon. Tra i momenti più attesi, lo show cooking del 19 settembre (già sold out) dedicato allo Štakanje e una degustazione presso l’Osteria dell’Alleanza Slow Food con prodotti caseari e trasformati della tipica zucca locale.

“Cheese rappresenta una vetrina internazionale unica per i nostri produttori e per la valorizzazione turistica della Benecía” spiegano Caterina Dugaro, vicesindaco di Stregna, e Nico Sinuello di Dmo Turismo Benečija.