Pordenone rimette a nuovo impianto di illuminazione e semafori

Lavori per i semafori e l’impianto di illuminazione a Pordenone.

Continuano i lavori per mettere a terra l’imponente opera di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e i semafori di Pordenone. Per le prossime settimane sono in programma attività di scavo finalizzate a posare plinti e cavidotti in via Gere, via Tessitura, via Oslavia, via Burida, via Murri, via Candiani, via Falcade, via Claut, via Padre Marco D’Aviano, via Damiani e al Parcheggio Marcolin. Saranno posati esclusivamente i plinti in via Nuova di Corva, via Monte Cavallo, via di Mezzo, via Cappuccini e limitrofe, via Latisana, Largo Cervignano, via Pola, via Tolmezzo, via Lignano e limitrofe, via Amman.

“Per tutti questi lavori – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – non sono previste interruzioni della viabilità ma, qualora necessario, sarà possibile effettuare un temporaneo restringimento di carreggiata, mantenendo due corsie e doppio senso di marcia oppure istituendo il senso unico alternato a vista. Nel caso in cui il traffico risulti particolarmente sostenuto, è prevista la presenza di movieri. Non appena terminate le opere edili nelle varie vie – conclude Diomede – si procederà alla posa dei nuovi sostegni, dei nuovi corpi illuminanti, delle nuove linee di alimentazione e lo smantellamento dei vecchi impianti”.

“Si tratta di lavori importanti, fondamentali – afferma il sindaco Alessandro Basso –. Va evidenziato come i nuovi sistemi ci consentiranno di consumare molta meno energia con due effetti immediati e tangibili. Un minor consumo significa infatti risparmiare sul costo dell’energia, oltre a produrre minori emissioni in atmosfera, garantendo una particolare attenzione all’ambiente”.

Il Comune fa inoltre sapere che “a seguito della sostituzione delle lampade, possono essere effettuati alcuni test di funzionamento delle stesse che fanno sì che le luci risultino accese anche di giorno. Non si tratta quindi né di dimenticanza né di un difetto d’installazione, ma piuttosto di una procedura prevista di collaudo e verifica degli impianti d’illuminazione”.