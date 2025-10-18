Il finanziamento rivolto ai comuni che ospitano centri per minori stranieri non accompagnati

Con l’approvazione della delibera da parte della Giunta regionale, prende forma concreta l’emendamento promosso dalla consigliera regionale Lucia Buna (Lega) all’Assestamento di bilancio 2025-2027, che prevede un finanziamento di 100mila euro a favore dei Comuni che ospitano centri per minori stranieri non accompagnati (Msna). I fondi saranno destinati all’installazione di sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo dichiarato di aumentare il livello di sicurezza nei territori coinvolti.

“L’obiettivo – spiega Buna – è quello di dotare i territori di strumenti efficaci per prevenire episodi di violenza e per individuare con tempestività eventuali responsabilità. La sicurezza dei cittadini (bambini, anziani e adulti) che vivono vicino a queste strutture è una priorità che la Lega ha sempre posto al centro della propria azione”.

La consigliera sottolinea inoltre come “il provvedimento nasca proprio dall’ascolto dei cittadini di Ghirano, frazione di Prata di Pordenone, preoccupati degli atti vandalici cresciuti in questa piccola comunità. Un segnale di attenzione verso un settore delicato, che necessita di strumenti di tutela moderni e concreti, non solo di buone intenzioni”.

“Con questo intervento – conclude l’esponente di Centrodestra – si chiude il cerchio di un lavoro iniziato in Aula con l’emendamento approvato a luglio e ora pienamente attuato dalla Giunta Fedriga. Ancora una volta la Lega traduce in fatti le proprie proposte per una Regione più sicura e attenta alle esigenze delle comunità”.





