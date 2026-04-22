Il marchio Io Sono Fvg nel rating bancario: ecco i vantaggi nell’accesso al credito per le imprese

Il marchio regionale “Io Sono Friuli Venezia Giulia” entra nella valutazione del merito creditizio delle imprese che lo possono utilizzare. È la prima volta in Italia che una denominazione territoriale pubblica, già sinonimo di sostenibilità, porta dei vantaggi concreti nella richiesta di finanziamenti bancari. Apripista è il sistema del credito cooperativo, che sta attivando una serie di convenzioni con Agrifood FVG, la fondazione che cura la gestione del marchio per conto della Regione.

Un passaporto per il credito sostenibile

Il marchio collettivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” si trasforma così in un vero e proprio passaporto per agevolazioni nel credito bancario, venendo riconosciuto come un fattore abilitante per l’accesso a prodotti finanziari innovativi e dedicati in particolare ai percorsi imprenditoriali verso la maggior sostenibilità.

Gli accordi che sono stati perfezionati tra le otto BCC con sede in regione e Agrifood FVG nascono dalla volontà comune di favorire la transizione ecologica e sociale del tessuto produttivo locale, utilizzando la leva finanziaria non solo per accelerare l’evoluzione verso gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ma anche per aumentare la resilienza del nostro sistema produttivo.

Il ruolo di Agrifood FVG e la valutazione ESG

“Oggi ufficializziamo le convenzioni delle otto BCC con una fondazione in cui il credito cooperativo ha creduto assieme alla Regione fin dalla sua nascita e che, oggi più che mai, svolge un ruolo fondamentale per dare una visione futura al settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare – ha commentato Luca Occhialini, in veste di presidente dell’Associazione fra le BCC del FVG -. La sua valutazione terza attraverso il percorso di concessione e mantenimento del marchio rappresenta per noi un’ulteriore importante misura sulla sostenibilità delle imprese clienti”.

Infatti, grazie a un sofisticato sistema di valutazione ESG sviluppato insieme alle Camere di Commercio della Regione e in collaborazione con il Consorzio Union-camerale Dintec e l’Università di Udine, Agrifood FVG monitora e valida le performance delle 500 aziende marchiate tramite algoritmi che pesano l’impatto degli indicatori di sostenibilità sui dati finanziari.

“L’adozione del marchio Io Sono FVG ha consentito alle imprese coinvolte di aumentare i fatturati complessivi di quasi 60 milioni di euro – ha spiegato il presidente di Agrifood, Pier Giorgio Sturlese -. Il compito della nostra fondazione è quello di creare un cassetto degli attrezzi per consentire alle imprese di affrontare sfide quotidiane o strategiche. E tra questi attrezzi ora hanno a disposizione anche quello per l’accesso al credito a sostegno del loro sviluppo nella direzione della sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Strumenti gratuiti e nuove opportunità

Durante la presentazione è stato sottolineato che il conseguimento del marchio regionale e, quindi, di tutti i vantaggi derivanti è per le imprese completamente gratuito. Agrifood FVG inoltre sta studiando ulteriori strumenti: entro l’autunno la piattaforma di accreditamento consentirà di estrarre un pre-bilancio di sostenibilità, da utilizzare anche nei confronti di clienti e fornitori per le certificazioni di filiera.

Alla presentazione di oggi, per il credito cooperativo oltre a Luca Occhialini, che guida Banca 360 FVG, erano presenti anche i presidenti Marco Gasparini di PrimaCassa FVG, Stefano Fruttarolo di CrediFriuli, Carlo Antonio Feruglio di BCC Venezia Giulia, Paolo Loris Rambaldini di BCC Pordenonese e Monsile, Adriano Kovacic di ZKB, Lorenzo Sirch di BCC Banca di Udine e, pur assente, con l’adesione anche di Tiziano Portelli di Cassa Rurale FVG.

Un legame rafforzato tra banche e imprese del territorio

Le BCC riconoscono così nell’impegno delle imprese utilizzatrici del marchio un elemento presuntivo per qualificare le richieste di credito come positivamente rilevanti ai fini ESG, rafforzando così il legame tra le banche del territorio e l’impresa. I diversi istituti di credito cooperativo hanno sottoscritto degli accordi così da destinare risorse apposite per progetti concreti, come l’ottenimento di certificazioni, il miglioramento del welfare aziendale, la parità di genere, l’efficienza energetica e la gestione degli scarti di produzione.

Il marchio Io Sono FVG e Agrifood FVG sono due strumenti voluti e supportati nel loro sviluppo dalla Regione Autonoma FVG e aperti alla partecipazione e all’associazione di tutte le imprese del territorio.

Il video.