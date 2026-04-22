Spesa farmaceutica, in Friuli Venezia Giulia è oltre 819 milioni: ecco quanto incide

Nel 2024 la spesa farmaceutica in Friuli Venezia Giulia ha raggiunto quota 819.736.595 euro, con una copertura pubblica pari al 71,9%. È quanto emerge dal rapporto regionale sul consumo dei medicinali redatto dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei farmaci dell’Aifa, che fotografa abitudini, consumi e costi legati ai medicinali nella regione.

I consumi: oltre 35 confezioni a cittadino

Nel dettaglio, in media sono state erogate 35,1 confezioni di farmaci per abitante, di cui il 70,6% dispensate dal Servizio sanitario nazionale. Ancora più significativo il dato sulle dosi complessive: nel corso dell’anno sono state oltre 840 milioni, con il 74% erogate dal Ssn. Numeri che confermano un utilizzo diffuso e strutturato dei medicinali, in linea con l’invecchiamento della popolazione e con l’aumento delle patologie croniche.

Quasi metà della spesa nelle strutture pubbliche

Una parte consistente della spesa, circa 404 milioni di euro, riguarda l’acquisto di farmaci all’interno delle strutture sanitarie pubbliche. In questo ambito, la spesa pro capite si attesta a 320,68 euro, un valore superiore alla media nazionale, ferma a 306,23 euro.

A questa si aggiunge la spesa per i farmaci in regime di assistenza convenzionata, pari a circa 186 milioni di euro, che rappresenta un altro pilastro del sistema di distribuzione dei medicinali. Nel 2024 sono stati spesi circa 230 milioni di euro per farmaci acquistati privatamente, con una media di 182,77 euro pro capite, un valore nettamente superiore alla media nazionale, che si ferma a 146,78 euro, segnalando una maggiore incidenza della spesa “out of pocket” in Friuli Venezia Giulia. Un trend che può riflettere diversi fattori, tra cui il ricorso a farmaci non rimborsabili, l’automedicazione e una maggiore attenzione alla prevenzione.