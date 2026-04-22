Orcolat ’76, a Washington lo spettacolo di Simone Cristicchi nel ricordo del terremoto

Un ponte tra memoria e futuro, nel cuore delle istituzioni italiane negli Stati Uniti. A Washington, all’interno dell’ambasciata italiana, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha partecipato alla rappresentazione di “Orcolat ’76”, lo spettacolo di Simone Cristicchi dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto che segnò profondamente la storia della regione.



Presenti, tra gli altri, oltre all’ambasciatore italiano negli Usa Marco Peronaci e al sindaco di Gemona Roberto Revelant, anche gli assessori regionali Barbara Zilli (Finanze), Sergio Emidio Bini (Attività produttive), Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) e il portavoce del governatore Edoardo Petiziol.



Un’occasione dal forte valore simbolico e istituzionale, che ha riportato al centro il ricordo della tragedia del 1976 e, al tempo stesso, il ruolo decisivo della solidarietà internazionale nella ricostruzione e nella rinascita del territorio friulano.

Dagli Stati Uniti un sostegno decisivo alla ricostruzione

“Il terremoto ha rappresentato non solo una tragedia, ma anche un modello di rilievo europeo e internazionale su come sia possibile superare l’emergenza e restituire prospettive e futuro a un popolo – ha spiegato Fedriga – . In questo contesto, gli Stati Uniti sono stati il Paese che più di ogni altro ha sostenuto la ricostruzione dall’estero, dimostrando una vicinanza straordinaria a questa terra nei momenti più difficili e contribuendo a segnare una nuova rotta per la nostra regione e per l’intero Paese”.

Come ha spiegato il massimo rappresentante della Giunta regionale, la generosità degli Stati Uniti è stata determinante per la rinascita del territorio: la ricostruzione delle fabbriche e delle case rappresenta il tributo vivente alla forza e alla determinazione di chi ha saputo rialzarsi. “A cinquant’anni dal sisma, siamo consapevoli – ha affermato Fedriga – che quella speranza non è mai venuta meno”.

“Che le rondini possano tornare”

In particolare, il governatore ha ricordato le parole pronunciate all’epoca da un bambino dopo il sisma, “Che le rondini possano tornare“, le quali racchiudono lo spirito e la volontà di guardare avanti delle giovani generazioni di allora, capaci di nutrire speranza pur nel cuore di una profonda tragedia.



“Commemorare oggi questi luoghi – ha concluso Fedriga – significa, dunque, onorarne la memoria e celebrarne la rinascita”.

Lo spettacolo, tragedia e ricordi: il filo della ricostruzione

Da parte sua l’assessore Bini ha sottolineato come quello di Cristicchi sia stato uno spettacolo emozionante, “che ha ricordato a chi, come me, ha vissuto da bambino quella tragica sera del 6 maggio la paura, con tutta l’angoscia di trovarsi di fronte a qualcosa di sconosciuto e devastante. Ma Cristicchi ha anche il merito di aver rimarcato, con la sua arte, la forza del popolo friulano di rialzarsi e ripartire”.

Secondo l’assessore Zilli, Orcolat ’76, con la direzione artistica del maestro Valter Sivilotti, rappresenta per la comunità regionale una preziosa occasione per rinnovare la profonda gratitudine agli Stati Uniti d’America a cinquant’anni dal sisma. “Un legame – ha aggiunto – che si è concretizzato in azioni di sviluppo sin dall’indomani del terremoto, attraverso interventi infrastrutturali e percorsi di crescita volti al benessere dei cittadini friulani”.

“Questo – ha detto l’assessore Roberti – è un momento di riflessione dedicato alla memoria della ricostruzione: in cinquant’anni il Friuli Venezia Giulia è profondamente cambiato e il ‘Modello Friuli’ testimonia, ancora oggi, la capacità di chi visse quella tragedia e di quanti ne hanno raccolto l’eredità di ricostruire l’intera regione. Un impegno che ha saputo trasformare un territorio rurale in una realtà economica dinamica e in costante crescita. La nostra presenza a Washington intende riaffermare proprio questo percorso, offrendo al contempo l’occasione per promuovere nuovi progetti di partenariato con gli Stati Uniti”.

Infine, il presidente dell’Ente regionale teatrale Fabrizio Pitton ha ringraziato la Regione per l’iniziativa, in quanto questa tournée internazionale rappresenta per l’Ert un’importante occasione di promozione della cultura del territorio, contribuendo a diffondere una delle pagine più significative della storia del Friuli Venezia Giulia presso le comunità italiane all’estero e il pubblico internazionale.