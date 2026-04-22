Tutto esaurito a Etica Academy per la masterclass di Tommaso Foglia, protagonista di una giornata formativa dedicata ai dessert al piatto con focus sul cioccolato. Un evento che ha registrato la massima occupazione dei posti a disposizione, con grande entusiasmo da parte di professionisti e appassionati accorsi per assistere alla lezione.

Chi è Tommaso Foglia, tra tv e alta pasticceria

Pastry chef tra i più apprezzati del panorama italiano, Foglia è oggi anche un volto noto della televisione: dal 2022 è giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno e dei suoi spin-off, tra cui Bake Off Italia: The Professionals – Affari di famiglia, oltre ad aver condotto la trasmissione televisiva Cake Star: Pasticcerie in sfida e partecipato a vari altri format.



Una presenza televisiva che non ha mai fatto perdere di vista le sue radici: nato a Nola nel 1990, Foglia cresce nel forno di famiglia, dove muove i primi passi tra farina e lievitati, sviluppando fin da giovanissimo una forte passione per la pasticceria. Da lì un percorso internazionale e una carriera costruita tra ristoranti stellati ed esperienze in tutto il mondo.

La lezione di Tommaso Foglia: tecnica, creatività e cioccolato.

Durante la giornata a Etica Academy, Foglia ha dato vita a una lezione intensa e coinvolgente, realizzando dessert eleganti, contemporanei e replicabili, mostrando un utilizzo del cioccolato che spazia tra tecnica e creatività.



Ma ciò che ha colpito maggiormente i partecipanti è stato il suo approccio: diretto, generoso e sempre aperto al confronto. Foglia si è dimostrato non solo un grande professionista, ma anche una persona estremamente disponibile e simpatica, capace di mettere a proprio agio il pubblico e condividere senza filtri esperienza e consigli. “La pasticceria deve emozionare, non basta essere perfetti tecnicamente. Il cioccolato è un ingrediente incredibile, ma è il modo in cui lo interpretiamo che fa la differenza”, ha raccontato durante la lezione.



Grande soddisfazione è stata espressa al termine dell’intensa giornata di corso dal presidente di Etica del Gusto Gianfranco Cassin che ha detto “la formazione è uno dei pilastri della nostra attività. Avere con noi professionisti come Tommaso Foglia significa offrire contenuti di altissimo livello e ispirare i nostri associati. È proprio attraverso il confronto con figure di questa levatura che si cresce davvero.”



La giornata si è conclusa tra applausi e grande partecipazione, confermando ancora una volta il valore per Etica Academy di momenti formativi di qualità, capaci di unire tecnica, passione e condivisione.

Il progetto “Sfoglia” e la visione contemporanea

Nel suo percorso più recente, Foglia ha portato questa filosofia anche nel suo progetto milanese, “Sfoglia”, un locale dedicato alla colazione contemporanea in cui il prodotto simbolo è proprio la sfoglia, lavorata in forma allungata e pensata per essere gustata anche “on the go”. Una proposta semplice solo in apparenza, che racchiude una visione precisa: rendere la qualità accessibile e quotidiana. Non a caso, Foglia ama definire la sfoglia come “un guscio di felicità”, un piccolo piacere capace di migliorare la giornata.